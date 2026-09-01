Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è single: le parole su Ida Platano e il possibile ritorno nel parterre Over

distanza di oltre tre anni dall’ultima apparizione a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna a raccontarsi e inevitabilmente riemerge il ricordo della lunga e tormentata relazione con Ida Platano.

L’ex cavaliere del Trono Over, che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi nel maggio 2023, ha parlato della sua vita attuale al magazine ufficiale del programma. Oggi Riccardo appare lontano dalle dinamiche televisive che per anni lo hanno reso uno dei protagonisti più discussi del parterre maschile, ma il pubblico continua a seguirlo con interesse.

Riccardo Guarnieri è di nuovo single

Sul fronte sentimentale c'è una novità. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Guarnieri ha conosciuto un’altra donna e con lei ha vissuto una relazione importante durata circa tre anni. Quella storia, però, è terminata e oggi Riccardo è single. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una rivelazione destinata inevitabilmente a riaccendere le speranze di quanti vorrebbero rivederlo nello studio di Canale 5. Da tempo, infatti, circolano indiscrezioni su un suo possibile ritorno nel programma, alimentate anche dalla ritrovata attività dell’ex cavaliere sui social dopo un lungo periodo di assenza.

Riccardo, tuttavia, sembra avere obiettivi diversi dal mondo dello spettacolo. Tiene molto alla propria privacy e non considera la popolarità televisiva un traguardo professionale. Nel frattempo ha raggiunto un risultato personale importante: è diventato ufficialmente sommelier e non nasconde il desiderio di poter trasformare questa passione in un lavoro, pur mantenendo un approccio molto realistico sulle difficoltà del settore.

Il ricordo della storia con Ida Platano

Inevitabile tornare a parlare di Ida Platano. La loro relazione è stata una delle più seguite e tormentate nella storia recente di Uomini e Donne, tra separazioni, riavvicinamenti e incomprensioni, fino all’esperienza vissuta insieme a Temptation Island.

Oggi, però, riguardando quel periodo, Guarnieri ammette di fare fatica a riconoscersi nell’uomo che appariva così profondamente innamorato.

«Non ci riesco, e se capita per caso io quel Riccardo così innamorato non lo riconosco», ha confessato l’ex cavaliere.

Con il passare degli anni è cambiato anche il modo in cui giudica alcuni momenti di quella relazione: «Soprattutto quando rivedo certe scene penso che avrei dovuto farmi rispettare un po' di più, battere di più su certi punti... Non rimpiango niente e rifarei tutto quello che ho fatto, ma sinceramente non riesco a riguardarmi».

Parole che non cancellano, però, ciò che Ida ha rappresentato nella sua vita. Riccardo conserva infatti un bel ricordo dell’ex compagna ed è felice per i traguardi che lei è riuscita a raggiungere. Anzi, proprio l'intensità di quella relazione sembra essere diventata per lui un termine di paragone: Guarnieri spera un giorno di riuscire a provare nuovamente un sentimento altrettanto forte.

Le parole su Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua

Nessun rancore neppure nei confronti di altre due protagoniste di Uomini e Donne con le quali Riccardo ha avuto delle frequentazioni, Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua.

L’ex cavaliere conserva bei ricordi anche di quelle conoscenze. Con Gloria, in particolare, è rimasto un rapporto cordiale: i due continuano a scambiarsi gli auguri in occasione del compleanno e delle festività natalizie.

Riccardo, dunque, sembra aver definitivamente archiviato le vecchie storie senza rinnegare ciò che ha vissuto. Ora è single e alla ricerca di nuovi obiettivi personali e professionali. E proprio il suo nuovo status sentimentale potrebbe inevitabilmente riaccendere una domanda tra i fan: lo rivedremo prima o poi nel parterre di Uomini e Donne?