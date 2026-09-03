Uomini e Donne, Giacomo è il nuovo tronista: «Cerco una storia matura e senza bruciare le tappe»

Si chiama Giacomo, ha 30 anni ed è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il suo volto è stato svelato nel corso della registrazione di giovedì 3 settembre e attraverso il video di presentazione diffuso sui canali del programma di Maria De Filippi.

Un racconto nel quale Giacomo parla della sua vita, del lavoro, della famiglia, del rapporto con i social e soprattutto di ciò che spera di trovare sedendosi sul celebre trono rosso.

Giacomo ha 30 anni e lavora come responsabile commerciale

Nella vita Giacomo lavora come responsabile commerciale per un'azienda. Nella clip si presenta come un ragazzo distante da quella continua esposizione sui social che caratterizza molti suoi coetanei. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti uomini e donne

Preferisce la vita reale alla rappresentazione costruita attraverso uno schermo e rivendica un modo differente di vivere i rapporti e le esperienze quotidiane.

Il sogno del tennis spezzato da un infortunio

Lo sport ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Giacomo ha praticato tennis, riuscendo a raggiungere il livello professionistico.

Un percorso che, però, si è interrotto quando aveva appena 18 anni. Un infortunio lo ha infatti costretto a fermarsi e ad abbandonare quella strada.

Lo sport continua comunque a far parte della sua quotidianità, come mostrano anche le immagini della presentazione.

Il rapporto speciale con mamma Simonetta

Nel video c'è spazio anche per la famiglia e, in particolare, per mamma Simonetta, che Giacomo presenta come una delle persone più importanti della sua vita.

Un legame che emerge con naturalezza dalla clip e contribuisce a raccontare un lato più intimo del nuovo protagonista del Trono Classico.

Perché Giacomo ha scelto Uomini e Donne

A 30 anni Giacomo sente di essere arrivato a un momento diverso della propria vita sentimentale. Quello che desidera è soprattutto una relazione matura, senza però rinunciare alle esperienze e alla leggerezza proprie della sua età.

La decisione di partecipare a Uomini e Donne non nasce, spiega, dall'impossibilità di conoscere una ragazza nella vita di tutti i giorni. Giacomo vede invece nel programma un'occasione per approfondire una conoscenza con tempi differenti, cercando di costruire qualcosa in maniera seria e onesta, senza bruciare le tappe.

E sulla donna che potrebbe conquistarlo non traccia un identikit preciso. Non vuole partire da un prototipo, perché significherebbe imporsi dei limiti ancora prima di conoscere realmente una persona.

Comincia così l'avventura televisiva di Giacomo. Saranno ora le corteggiatrici che scenderanno le scale dello studio di Uomini e Donne a provare a conquistarlo e a capire se, tra loro, si nasconde la ragazza con cui il nuovo tronista potrà costruire quella storia matura che dice di desiderare.