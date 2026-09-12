Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vicini al ritorno di fiamma? La frase di lui in radio fa sognare i fan

Prima le parole di Antonella Fiordelisi, poi le indiscrezioni sul chiarimento avvenuto tra i due. Adesso, nel nuovo capitolo della vicenda che sta riaccendendo le speranze dei Donnalisi, entra direttamente in scena Edoardo Donnamaria.

Nelle ultime ore è diventato virale su X un video nel quale lo speaker, durante il suo programma radiofonico, pronuncia alcune frasi che moltissimi fan hanno immediatamente interpretato come un riferimento al recente contatto con Antonella.

Donnamaria non nomina mai Fiordelisi, ed è quindi necessaria prudenza. Ma il contenuto delle sue parole e, soprattutto, il momento nel quale arrivano hanno inevitabilmente acceso il gossip. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Magari lei gli ha fatto le condoglianze...»

Edoardo sembra inizialmente voler frenare la tendenza dei social a trasformare un semplice contatto tra due ex in un ritorno di fiamma.

«Magari lei gli ha fatto le condoglianze per il cane che è morto, lui gli ha risposto grazie e qualcuno si inventa: “Stanno di nuovo insieme, si amano, si sono risentiti...”», afferma Donnamaria.

Un esempio apparentemente generico. Eppure, considerato quanto accaduto negli ultimi giorni, per i fan il collegamento con Antonella Fiordelisi è stato quasi immediato.

Proprio Antonella, infatti, aveva recentemente confermato di avere ripreso i contatti con il suo ex: «È una persona a cui voglio bene, ci siamo sentiti dopo tanti anni in maniera tranquilla».

La frase di Edoardo che accende i Donnalisi

Ma è soprattutto ciò che Donnamaria dice subito dopo ad aver fatto esplodere le reazioni sui social.

«Piano ragazzi, quello che succede si vedrà con i fatti, non con le parole».

Una frase che non contiene alcuna conferma di un riavvicinamento sentimentale. Ma che, allo stesso tempo, agli occhi dei fan non suona neppure come una chiusura definitiva.

Ed è proprio questo passaggio ad aver alimentato le interpretazioni: se Edoardo stava davvero facendo riferimento ad Antonella, il suo invito sembrerebbe essere soprattutto quello di non anticipare conclusioni e lasciare che siano gli eventuali sviluppi a parlare.

Un'interpretazione, è bene ribadirlo, perché Donnamaria non pronuncia mai il nome della sua ex.

Il video arriva dopo il retroscena sul loro chiarimento

La tempistica, tuttavia, è inevitabilmente destinata a far discutere.

Soltanto nelle ultime ore era emerso un nuovo retroscena sul contatto tra Antonella ed Edoardo. Secondo quanto raccontato da Deianira Marzano, i due non si sarebbero limitati a un semplice scambio di messaggi, ma avrebbero affrontato anche alcuni aspetti della loro vecchia relazione.

Fiordelisi e Donnamaria avrebbero riconosciuto reciprocamente errori e responsabilità e sarebbero riusciti a venirsi incontro su questioni che durante la loro storia avevano provocato incomprensioni e scontri.

Un confronto che, se confermato, darebbe un significato più profondo al «ci siamo sentiti» pronunciato pubblicamente da Antonella.

Antonella aveva riaperto per prima il capitolo Donnamaria

D'altra parte, è stata proprio Fiordelisi negli ultimi giorni a riportare Edoardo al centro dell'attenzione.

Prima ha ammesso che Donnamaria «potrebbe sicuramente essere quello che ho amato di più in proporzione al tempo». Poi ha confermato che i due si sono risentiti e che nei confronti dell'ex prova ancora affetto.

A queste dichiarazioni si è aggiunta l'indiscrezione sul chiarimento raccontata da Deianira Marzano.

Ora, per la prima volta, arrivano anche parole di Edoardo che i fan ritengono possano riguardare proprio ciò che sta accadendo tra loro.

Ritorno di fiamma? La prudenza resta d'obbligo

Parlare oggi di un ritorno insieme tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbe decisamente prematuro. Non ci sono conferme di una nuova frequentazione e neppure prove che le parole pronunciate da Edoardo in radio fossero effettivamente rivolte alla vicenda con Antonella. Ma il video ha inevitabilmente aggiunto un nuovo elemento a una storia che, nel giro di pochi giorni, ha cambiato completamente scenario.

E forse sono proprio le ultime parole di Donnamaria quelle destinate a restare maggiormente impresse ai fan: «Quello che succede si vedrà con i fatti, non con le parole». Per i Donnalisi, che sui social non hanno mai smesso di sperare, è bastato questo per riaccendere ancora una volta il sogno.