Antonella Fiordelisi, confessione a sorpresa su Donnamaria: «È quello che ho amato di più». E i Donnalisi sognano

Ci sono amori che finiscono ma che, evidentemente, continuano a occupare un posto particolare nei ricordi. E quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essere uno di questi.

A distanza di anni dalla loro tormentata relazione, nata sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello Vip, Antonella è tornata a parlare dell’ex fidanzato. Lo ha fatto rispondendo sui social a una fan e pronunciando poche parole che sono bastate a riaccendere l’entusiasmo dei sostenitori dei “Donnalisi”.

La frase di Antonella che riaccende i fan

Una follower ha scritto alla Fiordelisi: «Mi auguro che sia solo Donnamaria, è l’unico che ti ha fatto provare il vero amore e entrambi vi siete aiutati a crescere». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Antonella non ha ignorato il messaggio. Al contrario, ha risposto con una considerazione destinata inevitabilmente a far discutere: «Potrebbe sicuramente essere quello che ho amato di più in proporzione al tempo».

Una frase importante, soprattutto perché arriva dopo la conclusione della relazione con Giulio Fratini e perché Antonella, pur senza parlare di un possibile riavvicinamento con Donnamaria, riconosce apertamente l'intensità del sentimento provato per lui.

Antonella ed Edoardo, l'amore nato al Grande Fratello Vip

La storia tra Fiordelisi e Donnamaria era cominciata nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Un rapporto passionale e complicato, fatto di attrazione, gelosie, discussioni e riappacificazioni che aveva conquistato una parte consistente del pubblico.

I due erano diventati una delle coppie simbolo di quell'edizione del reality e sui social era nato un vero e proprio movimento di fan, quello dei “Donnalisi”.

Terminata l'esperienza televisiva, Antonella ed Edoardo avevano provato a vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere. La relazione, però, non aveva retto e nel 2023 era arrivata la separazione.

Da quel momento le loro strade si erano divise e, tra incomprensioni e dichiarazioni reciproche, l'ipotesi di una riconciliazione era progressivamente tramontata.

Poi l'amore con Giulio Fratini

Successivamente nella vita sentimentale di Antonella era arrivato Giulio Fratini. Una relazione molto diversa rispetto a quella vissuta con Donnamaria, decisamente più lontana dall'esposizione mediatica che aveva caratterizzato l'esperienza dei Donnalisi.

Fiordelisi aveva mostrato di credere molto nel rapporto con l'imprenditore. La coppia aveva superato il primo anniversario e Antonella aveva anche lasciato intendere di immaginare un futuro importante al suo fianco.

La storia, tuttavia, è arrivata al capolinea nell'estate del 2026. Dopo le prime indiscrezioni sulla crisi, Antonella aveva chiarito di essere stata lei a non voler più vedere Fratini, spiegando di essere quella che manifestava insoddisfazione all'interno della relazione. In seguito non sono mancate dure frecciate social rivolte all'ex.

Donnamaria è stato il suo amore più grande?

Ed è proprio alla luce della recente separazione da Fratini che le nuove parole su Edoardo Donnamaria acquistano un significato particolare.

Antonella non dice che vorrebbe tornare con lui. Non parla di contatti, incontri o riavvicinamenti. Ma ammettere che Edoardo potrebbe essere stato «quello che ho amato di più in proporzione al tempo» significa riconoscere che quella relazione, nonostante la durata relativamente breve e le tante difficoltà, ha avuto per lei un'intensità particolare.

Un'ammissione che inevitabilmente riporta alla memoria una delle storie più seguite nate negli ultimi anni all'interno del Grande Fratello.

I “Donnalisi” tornano a sperare

Per i fan della coppia è bastato pochissimo. La risposta di Antonella ha immediatamente riacceso commenti e speranze di chi, anche dopo la separazione, non ha mai smesso di immaginare un possibile nuovo capitolo tra i due.

Per ora, però, non ci sono elementi che facciano pensare a un ritorno di fiamma. C'è soltanto una frase. Ma è una frase che, pronunciata oggi da Antonella Fiordelisi, pesa più di quanto possa sembrare.

Perché le storie possono finire, le persone possono prendere strade differenti e vivere nuovi amori. Ma alcuni sentimenti, almeno nei ricordi, sembrano lasciare un'impronta più profonda degli altri.