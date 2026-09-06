Temptation Island, Gabriele Govoni sta frequentando Giada Alessandrini: «Sono una coppia»

Nuovo capitolo nella tormentata storia sentimentale di Gabriele Govoni, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la definitiva separazione da Sara Palumbieri, con la quale aveva condiviso sei anni e mezzo di relazione, il giovane avrebbe iniziato una nuova frequentazione.

E questa volta il nome è decisamente sorprendente: Giada Alessandrini, ex tentatrice dell’ultima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale Gabriele non sarebbe più single e avrebbe intrapreso una conoscenza proprio con Giada, protagonista a sua volta di una delle vicende più controverse dell’edizione per il suo coinvolgimento nel percorso di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una notizia che aggiunge un altro tassello a un'estate particolarmente movimentata per Gabriele e Sara, la cui storia, iniziata molto prima delle telecamere, si è progressivamente sgretolata davanti al pubblico di Canale 5.

Sei anni e mezzo insieme prima di Temptation Island

Quando Gabriele Govoni e Sara Palumbieri arrivano a Temptation Island, alle loro spalle hanno una relazione lunga sei anni e mezzo.

È Gabriele a scrivere al programma. Il rapporto attraversa ormai una fase difficile, segnata soprattutto dalla sua forte gelosia. Sara racconta invece di sentirsi limitata, quasi soffocata all'interno della coppia, e di avere bisogno di ritrovare spazi di libertà e autonomia.

Quello che dovrebbe essere un viaggio per capire se il loro amore possa avere ancora un futuro si trasforma rapidamente in una resa dei conti.

Sara si avvicina ad Andrea Turino, Gabriele perde il controllo

Nel villaggio delle fidanzate, Sara instaura una particolare sintonia con il single Andrea Turino.

Conversazioni, confidenze e momenti di vicinanza vengono mostrati a Gabriele durante i falò. Le sue reazioni diventano sempre più forti.

La gelosia prende il sopravvento fino a uno dei momenti più concitati dell'edizione: Govoni tenta di lasciare il villaggio dei fidanzati per raggiungere Sara e confrontarsi con lei.

Alla fine chiede il falò di confronto anticipato.

Il falò e le lacrime: «Ho rovinato la persona più bella del mondo»

Sara accetta il confronto e l'8 luglio i due si ritrovano davanti a Filippo Bisciglia.

Gabriele appare profondamente provato. Ammette di avere esagerato con la gelosia e riconosce che alcuni suoi comportamenti hanno contribuito a rendere difficile la relazione.

Sara, però, spiega di essersi ormai persa all'interno di quel rapporto e di non riuscire più ad andare avanti come prima.

Anche Bisciglia interviene nel confronto, invitando Gabriele a riflettere sulla necessità di rispettare l'autonomia della fidanzata.

Il sentimento tra i due appare ancora evidente, ma non basta.

Dopo sei anni e mezzo Sara e Gabriele escono separati da Temptation Island.

Rimasto solo, Govoni scoppia in lacrime e si rimprovera per quanto accaduto, promettendo di lavorare su sé stesso e sulla propria gelosia.

La lettera di Gabriele e il tentativo di ricominciare da sé

La separazione davanti al falò non chiude immediatamente la vicenda.

Successivamente Gabriele torna a rivolgersi a Sara attraverso una lettera nella quale riconosce i propri errori e racconta la volontà di intraprendere un percorso personale.

Parole che colpiscono profondamente Sara, la quale, pur confermando la necessità della separazione, non scarica tutte le responsabilità sull'ex fidanzato.

A distanza di un mese dal programma, però, il quadro è ormai chiaro: nessun ritorno di fiamma.

Gabriele racconta di avere rivisto Sara per un chiarimento, ma l'incontro non conduce alla riconciliazione. Entrambi decidono di ripartire separatamente.

Dopo il reality iniziano gli avvistamenti

Terminata l'esperienza televisiva, la storia di Gabriele e Sara continua però sui social e sulle pagine di gossip.

Sara viene avvistata in Sardegna insieme a Lorenzo “Lory” Ferrari, uno dei single dell'edizione. Le immagini alimentano immediatamente le voci su una possibile nuova frequentazione, senza che tuttavia arrivi una conferma di un rapporto sentimentale.

Quasi contemporaneamente anche Gabriele finisce al centro delle segnalazioni.

All'aeroporto di Olbia viene infatti avvistato insieme all'ex tentatrice Giulia Colacchi. Secondo le testimonianze circolate in quelle settimane, i due sarebbero apparsi particolarmente complici e affiatati.

Le indiscrezioni diventano ancora più insistenti quando emerge la voce secondo cui Gabriele avrebbe addirittura presentato Giulia alla propria famiglia durante una vacanza in Sardegna.

Né Govoni né Colacchi, tuttavia, ufficializzano una relazione.

Le frecciate social tra Sara e Gabriele

Nel frattempo, tra i due ex non mancano episodi che vengono interpretati dai follower come frecciate a distanza.

Rispondendo sui social a una domanda relativa alla sua ex, Gabriele ironizza sul fatto che dopo di lui le ragazze finirebbero per frequentare personaggi molto conosciuti.

Poco dopo Sara pubblica alcune storie accompagnate da Pagliaccio di Marracash. Nessun riferimento diretto all'ex fidanzato, ma la coincidenza temporale alimenta inevitabilmente le interpretazioni dei fan.

La relazione sembra ormai definitivamente archiviata, ma il loro dopo-Temptation Island continua a riservare sorprese.

Il nuovo colpo di scena: Gabriele starebbe frequentando Giada Alessandrini

Ed eccoci all'ultima indiscrezione.

Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, Gabriele avrebbe voltato definitivamente pagina e starebbe frequentando Giada Alessandrini.

Si tratta della stessa Giada che a Temptation Island era entrata nel percorso di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, diventando protagonista addirittura di un insolito falò a tre.

Durante il programma erano emersi retroscena sui rapporti precedenti tra Rosario e Giada. La tentatrice aveva però respinto l'idea che tra loro ci fosse stata una vera relazione sentimentale.

Ora il suo nome torna improvvisamente alla ribalta, ma accanto a quello di un altro protagonista del reality: Gabriele.