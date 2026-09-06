Temptation Island e poi..., clamoroso retroscena sulla puntata speciale: una coppia è tornata insieme

Una storia che sembrava arrivata definitivamente al capolinea potrebbe aver regalato l'ennesimo, clamoroso colpo di scena. Alessandra Ciociola e Rosario Monetti sarebbero tornati insieme dopo il tormentato percorso vissuto a Temptation Island 2026.

A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni, che ha anticipato quanto dovrebbe emergere nelle nuove puntate di Temptation Island... e poi... e poi..., lo speciale condotto da Filippo Bisciglia che riporterà davanti alle telecamere i protagonisti dell'ultima edizione. Secondo l'indiscrezione, Alessandra e Rosario avrebbero dunque deciso di concedere un'altra possibilità al loro amore. Una notizia che, se confermata dalla messa in onda, ribalterebbe ancora una volta il finale della loro storia.

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Una relazione già ferita prima di Temptation Island

Quando Alessandra e Rosario arrivano a Temptation Island, stanno insieme da due anni e otto mesi e convivono a Napoli. È Alessandra a scrivere al programma: alla base della sua decisione c'è una fiducia ormai profondamente compromessa.

La giovane racconta di aver scoperto in passato un tradimento di Rosario. Nonostante la ferita, aveva scelto di perdonarlo e di lasciare Milano, il lavoro, la famiglia e le proprie abitudini per trasferirsi a Napoli e provare a costruire con lui una vita insieme.

Rosario, dal canto suo, ammette l'errore commesso, ma ritiene di aver già pagato a lungo le conseguenze di quel tradimento. La continua diffidenza di Alessandra, sostiene, sta ormai logorando entrambi.

Nel villaggio spunta Giada, ex amica di Alessandra

Il viaggio nei sentimenti prende immediatamente una piega inattesa.

Tra le tentatrici Alessandra riconosce Giada, una ragazza che in passato era stata una sua grande amica. Tra le due i rapporti si erano interrotti proprio per questioni legate a Rosario.

Nel villaggio Rosario e Giada mostrano una certa complicità e per Alessandra iniziano giorni difficilissimi. Ma è soprattutto una confessione del fidanzato a far precipitare la situazione: Rosario racconta di essere uscito alcune volte con Giada a Milano e di averla vista anche poco prima del trasferimento a Napoli.

Alessandra crolla e chiede immediatamente il falò di confronto. Rosario, però, non si presenta.

Lo storico falò a tre e la rottura

Alessandra torna a chiedere un confronto e la vicenda porta a una situazione inedita: al falò arriva anche Giada.

La tentatrice mostra le conversazioni avute con Rosario e dai messaggi non emerge la prova di un nuovo tradimento. Per Alessandra, però, il problema è ormai più profondo: Rosario le aveva nascosto quei contatti e ciò basta a riaprire tutte le ferite accumulate durante la loro relazione.

Davanti a Filippo Bisciglia, Alessandra decide così di chiudere.

Pur ammettendo di provare ancora qualcosa per Rosario, sceglie di pensare a se stessa e lascia il programma senza di lui.

Rosario ci ripensa e chiede un falò straordinario

Ma la loro esperienza a Temptation Island non è ancora terminata.

Qualche giorno dopo è Rosario a chiedere di poter incontrare nuovamente Alessandra. Il ragazzo ha capito di non volerla perdere e, durante il falò straordinario, le confessa di volerla ancora al proprio fianco.

Alessandra è combattuta. L'amore non è scomparso, ma la fiducia resta il grande ostacolo. Alla fine decide comunque di concedergli un'altra possibilità.

I due lasciano quindi Temptation Island insieme, apparentemente pronti a ricostruire ciò che il programma aveva contribuito a demolire.

Un mese dopo cambia nuovamente tutto

Il lieto fine, però, dura poco.

Quando Alessandra torna davanti alle telecamere un mese dopo, racconta di aver trascorso inizialmente una decina di giorni con Rosario. Lui, a suo dire, aveva mantenuto le promesse fatte al falò e aveva cercato di dimostrarle concretamente di essere cambiato.

Eppure qualcosa dentro di lei si era ormai spezzato.

Alessandra confessa di non riuscire più a provare quella felicità che avrebbe desiderato. I ricordi dei tradimenti e quanto accaduto nel villaggio continuano a pesare. Il sentimento verso Rosario esiste ancora, ma lei sente il bisogno di fermarsi e capire cosa desidera veramente.

Rosario accetta, seppure con amarezza, la sua decisione: non vuole che Alessandra torni con lui per abitudine o per paura di perderlo, ma soltanto se realmente convinta.

Le vacanze separate e Rosario a Ibiza

Nelle settimane successive tutto sembra indicare che le loro strade siano ormai divise.

Rosario parte per Ibiza insieme a Danilo D'Angelo, altro protagonista dell'edizione, mentre Alessandra resta a Napoli. Le vacanze separate alimentano ulteriormente le voci di una rottura definitiva.

Lo stesso Rosario, durante una diretta social, evita accuratamente di chiarire la situazione. Spiega di non poter parlare di Alessandra e lascia intendere che le risposte arriveranno soltanto in televisione. Un silenzio legato proprio alla registrazione dei nuovi appuntamenti di Temptation Island.

Il nuovo colpo di scena: Alessandra e Rosario sarebbero tornati insieme

Ed è qui che arriva l'ultimo ribaltone.

Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nello speciale Temptation Island... e poi... e poi... si scoprirà che Alessandra Ciociola e Rosario Monetti sono tornati insieme.

Dopo la prima rottura nel villaggio, il ritorno di fiamma al falò straordinario, i dubbi emersi un mese dopo e le settimane trascorse separatamente, i due avrebbero quindi scelto ancora una volta di riprovarci.

Una vera e propria montagna russa sentimentale, che ha trasformato Alessandra e Rosario in una delle coppie più discusse di Temptation Island 2026.