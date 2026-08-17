"Temptation Island e poi...", a settembre arriva la puntata speciale su Canale 5

Temptation Island non ha ancora finito di regalare sorprese. Dopo il grande successo ottenuto durante l'estate, il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà a settembre su Canale 5 con una puntata speciale dedicata alle sette coppie protagoniste dell'ultima edizione.

A lanciare l'indiscrezione è Giuseppe Candela nella rubrica C'è Chi dice sul settimanale Chi. Secondo quanto anticipato, il materiale raccolto dopo la conclusione delle registrazioni sarebbe sufficiente per realizzare l'appuntamento extra.

Temptation Island torna a settembre

Il titolo scelto sarebbe “Temptation Island e poi…”, uno speciale previsto in prima serata su Canale 5 che racconterà cosa è accaduto ai protagonisti a distanza di circa tre mesi dalla fine del loro viaggio nei sentimenti.

Argomenti temptation island

Un ritorno che era già stato lasciato intendere da Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e curatrice del programma. Mennoia aveva spiegato che, qualora fossero emersi sviluppi abbastanza importanti da raccontare, la produzione avrebbe potuto registrare una puntata aggiuntiva nel mese di settembre.

E, a quanto pare, di cose ne sono successe abbastanza.

Cosa è successo alle sette coppie dopo il programma

L'attenzione sarà inevitabilmente concentrata sul destino delle sette coppie che hanno partecipato all'ultima edizione. Il pubblico potrà scoprire quali relazioni hanno resistito una volta spente le telecamere, chi ha definitivamente voltato pagina e se, invece, ci sono stati riavvicinamenti, nuove rotture o colpi di scena dopo gli ultimi confronti davanti al falò.

Proprio gli sviluppi avvenuti lontano dal villaggio rappresenteranno il cuore dello speciale. In questi mesi i protagonisti hanno continuato a essere seguitissimi sui social, alimentando indiscrezioni e curiosità sulla loro situazione sentimentale.

Il successo record di Temptation Island

La decisione di prolungare il racconto arriva dopo un'edizione capace di imporsi come uno dei maggiori fenomeni televisivi dell'estate. Temptation Island ha raccolto mediamente circa 4 milioni di telespettatori con uno share intorno al 32%.

Numeri che crescerebbero ulteriormente considerando la total audience settimanale, arrivando vicino ai 6 milioni di spettatori.

Un successo che conferma ancora una volta la forza del format prodotto da Maria De Filippi e guidato da Filippo Bisciglia. E questa volta il tradizionale “un mese dopo” non sarà sufficiente: a settembre il pubblico scoprirà come sono cambiate davvero le vite delle coppie a tre mesi dalla fine di Temptation Island.