GF Vip, Andreas Muller in lacrime dopo la puntata: attacca Cesara Buonamici e minaccia di lasciare la Casa

Un giudizio arrivato dallo studio è bastato a incrinare le certezze di Andreas Muller. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, il ballerino ha vissuto un momento di forte sconforto: prima si è appartato in giardino, poi è rientrato in camera ed è scoppiato a piangere davanti a Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Nel corso dello sfogo ha persino manifestato l’intenzione di lasciare il reality.

A provocare la sua reazione sono state le parole pronunciate poco prima da Cesara Buonamici. Al termine delle nomination palesi, l’opinionista ha indicato alcuni concorrenti che, a suo giudizio, non si sarebbero ancora messi sufficientemente in gioco: «Vedo all’orizzonte tre comodini, tre che già si stanno indirizzando ad essere dei comodini e sono Giacomo, Andreas e Varsi. Ragazzi, datevi una svegliata».

Andreas pensa di lasciare la Casa

Terminata la puntata, Muller ha faticato a nascondere il proprio malumore. Dopo essersi isolato per qualche minuto, ha raggiunto la camera dove Marina e Giulia hanno cercato di tranquillizzarlo. Quando La Rosa gli ha ricordato le possibili conseguenze contrattuali di un eventuale abbandono, Andreas ha risposto: «Non me ne frega niente». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il ballerino ha quindi provato a spiegare cosa lo avesse ferito: «Mi ha dato del comodino… Sto cercando di analizzare perché mi ha detto così. È ovvio che non cambio per quello che mi ha detto. Qui dentro continuavano a dire che sono il vincitore annunciato, lei ha aperto una fessura e mi ha trovato impreparato».

Nel momento di maggiore nervosismo non ha nascosto neppure il fastidio nei confronti della Buonamici: «Mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese».

«Qui dentro mi sento più debole»

Con il trascorrere dei minuti, però, Andreas ha iniziato a ridimensionare l’accaduto. A infastidirlo sarebbe stato anche l'essere accomunato agli altri concorrenti citati dall’opinionista: «Io ho visto l’edizione prima di questa e l’aggettivo comodino è stato affibbiato a persone molto più discutibili di me. Ma cosa c’entro io? Non voglio essere messo insieme agli altri due, anche quello mi ha dato fastidio».

Muller ha poi riconosciuto che la sua reazione è stata particolarmente forte: «Adesso capisco che è il gioco. Cosa mi ha detto di così grave? Mi ha detto che sono un comodino e va bene. Evidentemente, non avendo troppi nemici e non avendo scontri, risulto un comodino. Prima però ho avuto questo momento in cui ho sbarellato».

A sorprendere lo stesso Andreas è stato soprattutto il confronto con critiche ben più pesanti ricevute in passato: «Nella vita mi hanno detto di tutto, mi hanno insultato con termini omofobi, mi hanno detto che sono un raccomandato, hanno detto cattiverie sulle mie figlie. Qui invece ho pianto perché mi hanno detto che sono un comodino».

Ed è proprio da questa riflessione che il ballerino è arrivato a individuare una possibile spiegazione: «Forse in questo contesto di gioco non sono così sicuro di me. Qui mi sento più debole. Cesara mi ha preso alla sprovvista, davanti a tutti, con la risatina. Ho avuto questo sbrocco».

Dopo essersi sfogato con i compagni, Andreas ha quindi ricondotto l’episodio alle dinamiche del Grande Fratello Vip, ribadendo però di non volersi trasformare o costruire scontri soltanto per risultare più protagonista. La parola “comodino”, almeno per una notte, è riuscita comunque a mettere in crisi uno dei concorrenti che fino a quel momento aveva mostrato maggiore sicurezza.