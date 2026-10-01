GF Vip, Roncaccia rompe gli indugi su Piera Meloni: la confessione a Megan Ria

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua ad essere uno degli argomenti più discussi dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i dubbi della creator sarda sulla relazione con Gian Marco Ciaccia, adesso è l’ex volto di Italia Shore a lasciarsi andare ad una confessione che potrebbe aprire un nuovo capitolo.

Roncaccia torna a parlare di Piera

Durante una conversazione in giardino con Megan Ria, il gieffino ha parlato di Piera e di quanto accaduto durante l'ultima puntata. Alla domanda della ballerina su come stesse vivendo la situazione, Alessandro ha spiegato che in questo momento la sua preoccupazione principale riguarda soprattutto la Meloni. Roncaccia si è detto sollevato perché durante la diretta di lunedì sarebbe stata fatta chiarezza sulla sua posizione: temeva infatti che alcuni suoi comportamenti potessero essere fraintesi e che un abbraccio o un momento di vicinanza con Piera, in una fase per lei particolarmente delicata, potesse essere interpretato come un tentativo di avvicinamento approfittando della sua fragilità. «Per fortuna lunedì è stato chiarito tutto», ha spiegato il gieffino, contento anche di vedere Piera più serena dopo i giorni difficili vissuti nella Casa.

La domanda di Megan: «Piera ti piace?»

A quel punto Megan è andata dritta al punto, chiedendo ad Alessandro se Piera gli piacesse. La risposta di Roncaccia non è stata un'affermazione netta, ma neppure una smentita: «Forse sì». Due parole che assumono un peso particolare alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane. Finora, infatti, era stata soprattutto Piera ad esporsi, arrivando ad ammettere che Alessandro rappresenta il suo tipo di uomo. Adesso anche Roncaccia, seppure con prudenza, sembra aprire alla possibilità di provare un'attrazione nei confronti della coinquilina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Megan vede dei segnali tra Piera e Alessandro

Anche Megan sembra essersi fatta un'idea piuttosto precisa. Secondo la ballerina, il linguaggio non verbale di Piera e Alessandro lascerebbe trasparire qualcosa e tra i due sarebbero evidenti alcuni segnali. Un'osservazione che alimenta ulteriormente le curiosità sul loro rapporto.

Dopo giorni di confronti, dubbi e confidenze, dunque, la situazione sembra essersi evoluta: Piera aveva già ammesso la propria attrazione, mentre adesso anche Alessandro non esclude di provare qualcosa. E quel «forse sì» potrebbe assumere un significato ancora più importante nei prossimi giorni.