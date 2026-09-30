GF Vip, com'era Federica Morello prima dei ritocchi estetici: spuntano le vecchie foto

Al Grande Fratello Vip la guerra dei ritocchi estetici rischia di trasformarsi in un boomerang per Federica Morello.

Tutto è cominciato quando nelle scorse settimane la concorrente, parlando di Valeria Marini, si è soffermata sull'aspetto della showgirl e in particolare sulle sue labbra. «Avrà rifatto le labbra 150 volte», ha commentato Federica, ironizzando sulla quantità di filler utilizzata dalla Marini.

La replica di Valeria Marini: «Lei è tutta rifatta»

La risposta non si è fatta attendere. Parlando con Guendalina Tavassi, Valeria Marini ha spostato l'attenzione proprio su Federica Morello, sostenendo che anche la giovane concorrente avrebbe fatto ampio ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Lei è tutta rifatta», ha affermato Valeria, indicando naso, zigomi e bocca tra le parti del viso che, a suo giudizio, sarebbero state modificate. Si tratta, è bene precisarlo, delle affermazioni della Marini e non di interventi confermati dalla Morello.

Ed è proprio dopo questo botta e risposta che sui social sono ricomparse le fotografie di Federica Morello prima del Grande Fratello Vip. Per ritrovare una Federica giovanissima bisogna tornare al 2015, quando partecipò a Miss Italia. Aveva circa vent'anni e conquistò in Liguria la fascia di Miss Sport Lotto, accedendo alle pre-finali nazionali. Il confronto tra quelle immagini e quelle attuali ha inevitabilmente scatenato i commenti degli utenti e diverse testate hanno riproposto il "prima e dopo" della concorrente.

Cosa si è rifatta davvero Federica Morello?

Qui bisogna però distinguere tra interventi ammessi, indiscrezioni e supposizioni. Federica Morello ha parlato apertamente della mastoplastica additiva, confermando quindi di essersi rifatta il seno. Diverso è il discorso relativo al viso. Le labbra, osservando le fotografie del passato, appaiono oggi più voluminose e alcune fonti attribuiscono il cambiamento a trattamenti estetici. Per quanto riguarda invece naso e zigomi, non risultano dichiarazioni della stessa Federica che confermino interventi.