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GF Vip, Giancarlo Danto scoppia a piangere. Varsi non gli crede: «Lacrime di coccodrillo». Cos'è successo

GF Vip, Giancarlo Danto scoppia a piangere. Varsi non gli crede: «Lacrime di coccodrillo». Cos'è successo

Dopo il confronto con Giulia, il concorrente vive un momento di forte fragilità. Nella Casa, però, la sua reazione emotiva solleva più di un dubbio

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Le lacrime di Giancarlo Danto scuotono la Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente, dopo un confronto con Giulia Provvedi, ha avuto un momento di forte cedimento emotivo, scoppiando a piangere e confessando di essersi sentito solo.

Una reazione che ha suscitato dispiacere tra gli altri inquilini, ma anche qualche dubbio. A manifestarlo apertamente è stato Alessandro Varsi, che pur mostrando comprensione per il momento difficile vissuto dal compagno d'avventura si è interrogato sulla reale sincerità di quel pianto.

I dubbi di Alessandro Varsi

Parlando successivamente con Giulia, Varsi ha spiegato che vedere una persona piangere non può certo lasciarlo indifferente. Allo stesso tempo, però, secondo lui le lacrime non possono cancellare quanto accaduto in precedenza né le responsabilità legate ai comportamenti tenuti nella Casa. Da qui il dubbio espresso senza troppi giri di parole: «Lacrime di coccodrillo?». Un interrogativo pesante, che mette in discussione almeno in parte l'autenticità della reazione emotiva di Danto.

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La domanda a Giulia: «È davvero una persona limpida?»

Il confronto tra Varsi e Giulia si sposta così dal semplice episodio del pianto a un giudizio più generale sul comportamento di Giancarlo all'interno del reality. Alessandro rivolge alla coinquilina una domanda molto diretta: «Secondo te Giancarlo è davvero una persona limpida?». Il crollo emotivo di Danto, dunque, anziché chiudere le tensioni sembra averne aperte di nuove. Varsi resta dubbioso, mentre nella Casa si discute adesso non soltanto delle ragioni della crisi di Giancarlo, ma anche della sincerità dei suoi comportamenti nel gioco.

 

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