GF Vip, Piera Meloni crolla nella notte: le lacrime per il fidanzato dopo la vicinanza con Roncaccia

La crescente vicinanza con Alessandro Roncaccia e le dinamiche che si stanno creando nella Casa sembrano aver acceso in Piera Meloni una profonda riflessione sul rapporto con il fidanzato Gian Marco Ciaccia. Nel cuore della notte, la concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiata in lacrime in giardino. A raggiungerla è stata Megan, che l'ha abbracciata e ha provato a confortarla.

Piera pensa al fidanzato

A tormentare Piera è soprattutto il pensiero di come Gian Marco possa vivere dall'esterno alcune situazioni che si stanno verificando nella Casa. La gieffina ammette di conoscerlo bene e prova a mettersi nei suoi panni: anche lei potrebbe infastidirsi assistendo a determinate battute o atteggiamenti, pur in assenza di malizia. Una preoccupazione che arriva dopo quanto accaduto negli ultimi giorni: Piera aveva ammesso che Alessandro Roncaccia è esteticamente il suo tipo, mentre lo stesso Roncaccia aveva successivamente confessato di essere attratto da lei, pur sottolineando di non volersi spingere oltre proprio perché è fidanzata.

Megan invita l'amica a ricordare perché abbia scelto di entrare nella Casa, pensando al proprio percorso professionale e al futuro. «Viviti il presente», le consiglia. Piera, però, continua a sentirsi combattuta e parla del compagno con parole molto affettuose: «Lui è bravissimo. Un ragazzo che tutte le persone vorrebbero accanto». Ed è proprio questa consapevolezza a farla stare male, perché teme che alcune sue scelte possano ferirlo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Non ho paura di scegliere me stessa»

La gieffina riflette anche sulla decisione di partecipare al reality, una scelta fatta pensando soprattutto a se stessa e alla propria carriera, senza lasciarsi condizionare dalle possibili reazioni del fidanzato. «Quando si tratta di lavoro o di cose da fare per me stessa non ho paura mai di scegliermi», confessa. Da una parte, dunque, c'è la volontà di vivere pienamente l'esperienza al Grande Fratello Vip; dall'altra, il timore che questa libertà possa provocare sofferenza alla persona che ama. Megan prova a rassicurarla: se Gian Marco riuscirà a comprendere le particolari dinamiche della Casa, il loro rapporto potrà superare anche questo momento.

Nuove lacrime nell'antibagno, poi arriva Roncaccia

Più tardi, Piera torna a piangere nell'antibagno, dove viene raggiunta da Megan e Jonathan. La gieffina spiega quanto sia difficile non conoscere la percezione che all'esterno si ha di ciò che accade nella Casa. Jonathan prova a rincuorarla: «Ti fa onore che tu ti senta in colpa, vuol dire che non sei menefreghista». Piera riflette anche sull'intensità dei rapporti che nascono durante il reality: nella vita quotidiana probabilmente non arriverebbe a legarsi così tanto a qualcuno in pochissimo tempo, mentre la convivenza continua, le confidenze e i racconti personali accelerano inevitabilmente la nascita dei legami.

Durante il confronto arrivano anche Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi. Piera prova a ritrovare la serenità e ribadisce il punto centrale della sua riflessione: le dispiace pensare che il fidanzato possa soffrire, ma allo stesso tempo non vuole che questa paura condizioni il modo in cui vivrà la sua esperienza nella Casa. Un momento delicato, soprattutto alla luce della complicità nata proprio con Roncaccia e delle reciproche ammissioni di attrazione emerse negli ultimi giorni. Alla fine Piera si strucca e prova a lasciarsi alle spalle la crisi: «Mi è già passata», dice. Ma le lacrime della notte mostrano come il pensiero di Gian Marco e delle possibili conseguenze di quanto sta accadendo sia diventato sempre più difficile da ignorare.