GF Vip, anticipazioni 25 settembre: Simone Annicchiarico torna dopo la squalifica, faccia a faccia con Ilary Blasi

La vicenda di Simone Annicchiarico torna al centro del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica dal reality, il concorrente sarà nuovamente protagonista questa sera, venerdì 25 settembre, quando entrerà in studio per quello che le anticipazioni ufficiali del programma definiscono un “chiarimento con Ilary Blasi”.

Una scelta che segna una differenza rispetto a quanto accaduto in passato: nel corso delle varie edizioni del reality, infatti, sui social sono circolati più volte video nei quali alcuni concorrenti sembravano pronunciare presunte bestemmie, spesso a bassa voce durante la diretta h24. Clip registrate dagli spettatori e diventate in alcuni casi virali soprattutto su X, senza però determinare provvedimenti da parte degli autori. Era accaduto sia nelle edizioni condotte da Alfonso Signorini sia nella precedente stagione affidata a Ilary Blasi. Questa volta, invece, la produzione ha deciso di intervenire, arrivando alla squalifica di Annicchiarico e portando successivamente la vicenda anche nella diretta televisiva.

Il televoto e i sondaggi

Nel corso della quarta puntata arriverà anche il verdetto del televoto. In nomination ci sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Moreno Morello e Alessandro Varsi: il concorrente meno votato diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Giancarlo Danto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Secondo gli ultimi sondaggi online disponibili, Alessandro Varsi risulterebbe al momento il concorrente più in difficoltà, con il 10,80% delle preferenze, mentre Moreno Morello e Alessandro Roncaccia si attesterebbero entrambi al 14,51%.

Le liti nella Casa e la sfida di ballo

La puntata proseguirà con la tradizionale sfida di coreografie tra uomini e donne, che questa volta dovranno cimentarsi sulle note di La Terra dei Cachi e Cacao Meravigliao. Spazio anche alle tensioni che hanno caratterizzato la settimana nella Casa, a cominciare dalla lite tra Megan Ria e Guendalina Tavassi, prima dell'immancabile appuntamento con le nuove nomination, che definiranno gli equilibri e il prossimo televoto del Grande Fratello Vip.