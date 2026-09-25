Simone Annicchiarico, cosa succede dopo la squalifica al GF Vip: il retroscena sul maxi cachet

L’avventura di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip si è conclusa bruscamente. Il concorrente è stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia all’interno della Casa. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, e nel tardo pomeriggio Annicchiarico è stato convocato in confessionale e informato della decisione degli autori. Il regolamento del reality, su questo punto, prevede infatti l’allontanamento dal programma. Una decisione che ha spiazzato gli altri concorrenti e provocato numerose reazioni sui social, dove molti telespettatori hanno manifestato il proprio dispiacere per l’uscita di scena del figlio di Walter Chiari.

Il compenso di Annicchiarico dopo la squalifica

A fare discutere, però, è anche un altro aspetto della vicenda: Simone Annicchiarico dovrebbe ricevere comunque il cachet concordato per la partecipazione al GF Vip. A rivelarlo è stato Davide Maggio, secondo il quale il conduttore figurava tra i concorrenti con gli ingaggi più elevati di questa edizione, insieme a Marina La Rosa e Valeria Marini. Nel contratto sarebbe previsto un compenso garantito indipendentemente dalla durata della permanenza nella Casa e, dunque, anche in caso di squalifica. Maggio ha successivamente ribadito sui social che Annicchiarico verrebbe pagato «a prescindere dalla sua permanenza nella Casa». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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I fan chiedono una seconda possibilità

La squalifica ha alimentato la delusione di una parte del pubblico, che aveva apprezzato la spontaneità e l’ironia di Annicchiarico, alla sua prima esperienza in un reality. Sui social c’è anche chi chiede alla produzione di concedergli una seconda possibilità attraverso un televoto, ipotesi che al momento appare difficilmente percorribile. Resta da capire se Annicchiarico potrà almeno tornare nelle prossime puntate in studio con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Prima dell’uscita dalla Casa, il suo nome figurava inoltre tra quelli indicati dai bookmaker tra i possibili protagonisti dell’edizione, insieme ad Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.