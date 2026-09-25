GF Vip, Simone Annicchiarico squalificato: concorrenti sotto choc, le loro reazioni

Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato una bestemmia mentre conversava con Giancarlo Danto. Quest'ultimo si è immediatamente reso conto di quanto accaduto: i due si sono portati le mani alla testa e al volto, mostrando di aver compreso la gravità dell'episodio, per poi proseguire la conversazione. Il momento, però, è stato trasmesso in diretta dalla seconda regia e non è passato inosservato.

Dopo alcune ore è arrivata la decisione della produzione. Annicchiarico è stato convocato in Confessionale e non ha più fatto ritorno nella Casa, con una modalità già utilizzata in passato in occasione della squalifica di Riccardo Fogli. In seguito anche gli altri concorrenti sono stati chiamati, a piccoli gruppi, per essere informati dell'accaduto. La produzione avrebbe chiesto loro di non commentare l'episodio, ma tra i vip sono comunque emerse diverse reazioni per l'improvvisa uscita del compagno d'avventura.

Le reazioni nella Casa

Tra le più dispiaciute Giulia Provvedi, che ha pensato soprattutto allo stato d'animo di Annicchiarico: «Oltre al dispiacere del non averlo, c'è anche il come si sente lui ora». Anche Marina La Rosa ha manifestato amarezza: «Mi dispiace proprio tanto, lui faceva proprio la differenza». Alex Belli, invece, ha richiamato l'attenzione sulle regole del reality: «Sono le regole di ingaggio e le regole sono molto semplici, qua siamo in onda, ma non siamo a casa nostra, ricordiamocelo sempre. Perché è veramente un peccato, perdere una persona e un'anima del genere per una leggerezza di questo tipo è veramente un peccato». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Non sono mancati momenti più leggeri. Giancarlo Danto, ricordando gli ultimi istanti trascorsi con Simone, ha scherzato: «Lui addosso ha la mia canotta!». Giacomo Gallani ha definito la squalifica «brutale», mentre Moreno Morello ha ironizzato sull'ultima richiesta ricevuta dall'amico: «Il mio rammarico più grande è che l'ultima cosa che mi ha detto è stata “mi presti il rasoio” e io ho risposto di no. E quindi ora ho il rimorso! Un rimorso che mi ucciderà».

L'uscita improvvisa di Annicchiarico ha inevitabilmente scosso gli equilibri della Casa, dove il concorrente aveva stretto diversi rapporti con gli altri protagonisti del reality.