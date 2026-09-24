Simone Annicchiarico bestemmia al GF Vip, ora rischia grosso: squalifica in arrivo? (Video)

Nuovo caso al Grande Fratello Vip. Questa volta al centro dell'attenzione è finito Simone Annichiarico, che durante la permanenza nella Casa si è lasciato sfuggire una bestemmia.

L'espressione blasfema, pronunciata a voce non particolarmente alta ma chiaramente udibile, è stata immediatamente notata dagli spettatori. Come ormai accade per qualsiasi episodio destinato a far discutere, il momento è stato registrato e in breve tempo il video ha cominciato a circolare sui social.

La bestemmia di Simone Annichiarico

L'episodio si è verificato durante un momento apparentemente tranquillo della giornata. Nessuna discussione accesa o litigio: Annichiarico si trovava insieme a Giancarlo Danto quando si è lasciato sfuggire l'espressione. Pochi secondi che potrebbero però avere conseguenze sul suo percorso nel reality.

Sui social sono infatti cominciati i commenti degli spettatori, anche se per il momento non sembra essersi scatenata una vera e propria mobilitazione per chiedere la sua esclusione dal programma.

Simone Annichiarico rischia la squalifica?

È inevitabilmente questa la domanda che accompagna il video diventato virale.

Nel corso delle varie edizioni dei reality televisivi, le espressioni blasfeme hanno più volte determinato provvedimenti disciplinari e, in alcuni casi, l'espulsione immediata dei concorrenti.

Non è detto, tuttavia, che ogni episodio venga necessariamente valutato allo stesso modo. Sarà quindi necessario attendere per capire quale decisione prenderà il Grande Fratello nei confronti di Simone Annichiarico.