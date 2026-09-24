GF Vip, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone e si commuove: «La gente piangeva»

Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra confidenze e nuovi avvicinamenti, i concorrenti stanno iniziando a raccontarsi e a condividere alcuni dei momenti più importanti della loro vita. Nelle ultime ore è stata Marina La Rosa ad aprirsi durante una conversazione con Simone Annicchiarico, tornando con la memoria alla prima, storica edizione del Grande Fratello e a Pietro Taricone.

Un ricordo che ha inevitabilmente riportato Marina indietro al 2000, quando, a soli 23 anni, varcò per la prima volta la porta rossa insieme a quelli che sarebbero diventati alcuni dei personaggi più conosciuti della televisione italiana.

Marina La Rosa e il primo Grande Fratello

Marina fu una delle protagoniste assolute di quella edizione. Il suo carattere ironico e provocatorio conquistò immediatamente l'attenzione del pubblico, mentre nella Casa fece molto discutere soprattutto la particolare complicità nata con Pietro Taricone. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una vicinanza che finì inevitabilmente per intrecciarsi con il rapporto tra Taricone e Cristina Plevani, contribuendo ad alimentare curiosità e discussioni anche fuori dalla Casa.

Dopo oltre due mesi nel reality, Marina venne eliminata nel novembre del 2000. Ma l'uscita dal programma non mise fine alla sua esposizione mediatica: improvvisamente si ritrovò travolta da una popolarità che, come ha raccontato oggi, all'epoca era difficile persino da comprendere.

Il ricordo di Pietro Taricone

Parlando con Simone Annicchiarico, Marina è tornata anche sulla tragica e improvvisa scomparsa di Pietro Taricone, morto nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute.

La concorrente ha ricordato soprattutto la reazione delle persone dopo la morte dell'ex compagno d'avventura: «La gente mi fermava per strada e, anche se non l'avevano conosciuto, piangeva».

Marina non ha nascosto la commozione nel ripensare a quel periodo e all'enorme fenomeno mediatico nato attorno ai concorrenti della prima edizione: «Eravamo veramente altre persone. Io non capivo perché tutta questa folla fosse impazzita. Una cosa indescrivibile».

Il retroscena su Cristina Plevani e Pietro

Nel corso della confidenza, Marina La Rosa ha ricordato anche il triangolo sentimentale che appassionò milioni di telespettatori e che la fece apparire, agli occhi di una parte del pubblico, come la “rivale” di Cristina Plevani.

«Cristina era molto innamorata di Pietro», ha raccontato Marina, spiegando come proprio la vicinanza tra lei e Taricone avesse condizionato la percezione che il pubblico aveva di lei: «Io ero stata vista proprio come la stro**a».

A distanza di ventisei anni, il ritorno nella Casa ha così riaperto per Marina La Rosa il cassetto dei ricordi. E tra quelli più intensi resta inevitabilmente quello di Pietro Taricone, uno dei volti simbolo della stagione che cambiò per sempre la storia dei reality in Italia.