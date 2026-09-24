GF Vip, pugno duro contro Simone Annicchiarico: squalificato dopo la bestemmia

L'avventura di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip finisce dopo appena una settimana. Il concorrente è stato squalificato dal reality in seguito alla bestemmia pronunciata nel pomeriggio di giovedì 24 settembre mentre si trovava insieme ad alcuni degli altri inquilini della Casa.

La produzione ha quindi deciso di applicare il regolamento e di interrompere immediatamente il percorso del conduttore all'interno del programma.

La decisione del Grande Fratello Vip

La conferma è arrivata attraverso i canali ufficiali del reality, sui quali è stata comunicata la decisione nei confronti di Annicchiarico. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Si tratta della prima squalifica di questa edizione, arrivata a pochissimi giorni dall'ingresso dei concorrenti nella Casa. Un provvedimento particolarmente rapido, ma che non rappresenta una novità nella storia del programma.

Anche nelle precedenti edizioni, infatti, alcuni partecipanti sono stati costretti ad abbandonare il reality dopo aver pronunciato espressioni blasfeme.

Il regolamento impone ai concorrenti di utilizzare un linguaggio compatibile con una trasmissione seguita praticamente nell'arco dell'intera giornata. Se alcune espressioni colorite possono essere tollerate, sulle bestemmie la linea adottata dalla produzione è stata tradizionalmente molto più rigida.

La bestemmia ripresa dalle telecamere

L'episodio che ha determinato la squalifica si è verificato durante una conversazione apparentemente tranquilla. Annicchiarico avrebbe pronunciato l'imprecazione quasi istintivamente, senza che fosse legata a una particolare situazione di rabbia. Il momento è stato però catturato dalle telecamere della Regia 2 della Casa di Cinecittà, le cui immagini vengono diffuse attraverso i canali dedicati alla diretta del programma.

Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato che Annicchiarico potesse evitare conseguenze particolarmente pesanti proprio per le modalità con cui l'episodio era stato trasmesso. Le immagini, tuttavia, hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, alimentando il dibattito tra gli spettatori e richiamando l'attenzione sull'accaduto.

Per Annicchiarico l'avventura finisce subito

Alla fine è arrivata la decisione più severa: Simone Annicchiarico deve lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

Per il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, dunque, l'esperienza nel reality termina praticamente subito. Una squalifica che riapre anche una discussione già emersa numerose volte nella storia del programma: quella sulla rigidità delle sanzioni previste per le bestemmie pronunciate durante la permanenza nella Casa.