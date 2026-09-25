Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico squalificato: esplode la rivolta del web

Erano passati oltre tre anni e mezzo dall'ultima squalifica al Grande Fratello Vip. Bisogna infatti tornare al 17 marzo 2023, quando a lasciare forzatamente la Casa fu Daniele Dal Moro, per ritrovare un concorrente espulso dal reality. Quella settima edizione, poi vinta da Nikita Pelizon, fu particolarmente tormentata e caratterizzata da una lunga serie di provvedimenti disciplinari.

L'edizione 2022-2023 falcidiata dalle squalifiche

Fu la stagione nella quale Pier Silvio Berlusconi intervenne sulla linea del programma, chiedendo maggiore attenzione ai comportamenti e al linguaggio dei concorrenti. Nel corso dell'edizione furono squalificati Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Quest'ultimo lasciò definitivamente la Casa il 17 marzo 2023 e, fino ad oggi, era rimasto l'ultimo concorrente squalificato dal reality.

A questi si aggiunsero Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, che non furono formalmente squalificati ma eliminati attraverso televoti flash indetti in seguito a provvedimenti disciplinari. Ciacci uscì nell'ottobre 2022, dopo il caso Marco Bellavia, mentre poche settimane più tardi toccò alla Ferruzzi lasciare la Casa attraverso un analogo televoto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ora la lunga tregua è finita. A farne le spese è stato Simone Annicchiarico, unico figlio di Walter Chiari, squalificato dopo aver pronunciato un'imprecazione durante un momento apparentemente tranquillo in cucina.

Cosa è successo in cucina

L'episodio si è verificato mentre Giancarlo Danto era impegnato nella preparazione di una ricetta. Annicchiarico, evidentemente contrariato da quanto stava vedendo, ha pronunciato quasi sottovoce un'espressione considerata una bestemmia. Non durante una lite o un momento particolarmente concitato, dunque, ma in una situazione di normale quotidianità all'interno della Casa.

La produzione ha comunque deciso di applicare il regolamento: Simone Annicchiarico è stato squalificato e ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip. Una decisione che ha immediatamente scatenato le proteste di molti telespettatori.

Il web insorge: «Perché in passato non è successo lo stesso?»

Uno degli aspetti maggiormente contestati sui social riguarda proprio i precedenti delle passate edizioni. «E tutti quelli che hanno detto la sua stessa frase (e anche peggio) nelle altre edizioni perché non sono stati squalificati? Le regole non dovrebbero valere per tutti allo stesso modo?», si chiede un telespettatore. Un altro rincara: «Comunque per me non è giusto, gli anni scorsi hanno bestemmiato e non è stato preso mezzo provvedimento». C'è anche chi avrebbe preferito lasciare la decisione al pubblico: «Potevate metterlo al televoto e giudicava il pubblico! Volete i reality ma li dovete gestire come una soap opera. L'unico concorrente vero».

Un'altra parte delle proteste riguarda invece la severità della regola. «La squalifica nel 2026 in un Paese laico per una bestemmia...», scrive un utente sotto la comunicazione del programma. E ancora: «Provvedimento ingiusto, in altre edizioni avete tenuto dentro o fatto rientrare in gioco persone che hanno detto e fatto di peggio».

Molti spettatori contestano infine la perdita di quello che, in appena una settimana, era diventato uno dei personaggi più discussi dell'edizione. «Ma no, dai, lo mandavate in nomination! Che peccato, il miglior personaggio di questa edizione», scrive un utente. Un altro sintetizza: «L'unico per cui valeva la pena vedere il Grande Fratello». Sui social sono numerose anche le richieste di una seconda possibilità e della riammissione di Annicchiarico nella Casa.

Dopo oltre tre anni dall'ultima espulsione, dunque, la squalifica torna al Grande Fratello Vip. Ma questa volta, almeno a giudicare dalle reazioni che stanno invadendo i social, il caso sembra aver aperto una discussione più ampia: non soltanto sulla frase pronunciata da Annicchiarico, ma sulla proporzionalità della sanzione e sull'applicazione uniforme del regolamento.