GF Vip, Selvaggia Lucarelli contro la squalifica di Simone Annicchiarico: il web è in rivolta

La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip si sta trasformando in un vero e proprio caso. Dopo la decisione della produzione di espellere il concorrente per una bestemmia pronunciata all’interno della Casa, sul web è esplosa la protesta. Sono tantissimi i commenti degli spettatori che considerano eccessivo il provvedimento e chiedono che ad Annicchiarico venga concessa una seconda possibilità. E sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma insieme a Cesara Buonamici.

La squalifica di Simone Annicchiarico

L’episodio si è verificato giovedì 24 settembre. Annicchiarico si trovava in cucina insieme a Giancarlo Danto quando si è lasciato sfuggire, quasi sottovoce, un’espressione blasfema. La scena, ripresa dalle telecamere della Casa, ha rapidamente cominciato a circolare sui social. Poco dopo è arrivata la decisione della produzione: Simone Annicchiarico doveva abbandonare immediatamente il Grande Fratello Vip.

Si è conclusa così, dopo appena una settimana, l’avventura nel reality del figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, che in pochi giorni era riuscito a diventare uno dei personaggi più discussi dell’edizione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sul web esplode la rivolta

La decisione del Grande Fratello ha però scatenato una vera e propria rivolta sui social. Sono numerosi i telespettatori che contestano la severità della sanzione e si interrogano anche su presunte disparità di trattamento rispetto a episodi avvenuti nelle precedenti edizioni. C’è chi avrebbe preferito affidare la decisione al pubblico attraverso un televoto e chi chiede apertamente alla produzione di annullare la squalifica e consentire ad Annicchiarico di rientrare nella Casa. In molti sottolineano inoltre come Simone, in appena pochi giorni, fosse riuscito a conquistare una parte del pubblico grazie al suo carattere spontaneo e lontano dalle tradizionali dinamiche dei reality.

Selvaggia Lucarelli interviene sulla squalifica

Alla protesta del pubblico si aggiunge il commento di Selvaggia Lucarelli, che sui social ha affrontato la vicenda con la sua consueta ironia: «Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore». Una battuta che lascia trasparire il disappunto dell’opinionista per l’uscita del concorrente. Lucarelli aveva già mostrato interesse per Annicchiarico durante i primi giorni del reality, apprezzandone in particolare la spontaneità.

Il Grande Fratello farà marcia indietro?

Al momento la squalifica resta definitiva e dalla produzione non sono arrivate comunicazioni su un possibile ripensamento. Ma la protesta sui social continua e sono numerosi gli utenti che chiedono una seconda possibilità per Annicchiarico. L’attenzione si sposta dunque sulla prossima diretta del Grande Fratello Vip, quando inevitabilmente si tornerà a parlare del caso e della decisione che ha acceso il dibattito tra il pubblico.