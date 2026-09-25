Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite: Megan Ria in lacrime dopo lo scontro con Guendalina Tavassi

È bastata appena una settimana dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip perché nella Casa esplodesse la prima vera discussione. Protagoniste Megan Ria e Guendalina Tavassi, finite al centro di un acceso confronto durante la preparazione della coreografia che uomini e donne, divisi in due squadre, dovranno presentare nel corso della puntata di questa sera.

La coreografia accende la tensione

Dopo cena, Megan Ria ha riunito le concorrenti per fare il punto sulle prove, mostrando però una certa insofferenza per l'atteggiamento di alcune compagne. Secondo la ballerina, infatti, il gruppo non avrebbe affrontato l'impegno con la necessaria concentrazione. Da qui il richiamo: «Vi chiedo un po' di serietà».

Parole alle quali ha replicato Guendalina Tavassi, che nelle ore precedenti si era allontanata più volte dalle prove. L'ex gieffina ha sottolineato di essersi comunque adeguata alle indicazioni della coreografa, pur avendo idee differenti: «Io ti ho ascoltata, perché avrei fatto tutt'altra cosa. La prendete troppo sul serio per quanto mi riguarda». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Guendalina si sfoga, Megan scoppia a piangere

La discussione non si è però chiusa lì. Trasferitasi in giardino, Guendalina ha raccontato agli altri concorrenti il proprio punto di vista: «Se io dico la mia opinione, tu non ti puoi arrabbiare. Non vengo proprio presa in considerazione e mi si viene pure detto che sono maleducata». Poco dopo è arrivata anche Megan, visibilmente provata dal confronto. La ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha spiegato che a ferirla sarebbero stati soprattutto i modi utilizzati dalla Tavassi: «Non è il cosa, ma come lo dici».

Alex Belli interviene nella discussione

A prendere posizione sulla vicenda è stato anche Alex Belli, apparso infastidito dal clima creatosi durante le prove. L'attore ha rimproverato le concorrenti sostenendo che non prestassero sufficiente attenzione né alle indicazioni di Megan né ai suggerimenti provenienti dagli altri: «Vado a letto perché non ascoltate. Non ascoltate la vostra coreografa e non ascoltate nemmeno uno da fuori. Fate quello che volete, non ascoltate e non ve ne rendete conto. Non ascoltate nemmeno me in un dialogo normale». Un primo scontro che potrebbe inevitabilmente trovare spazio nella puntata serale del Grande Fratello Vip.