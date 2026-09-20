Elodie e Megan Ria, non è finita qui: spunta un retroscena dopo il GF Vip

Il nome di Elodie entra subito nelle dinamiche del Grande Fratello Vip, ancora prima che Megan Ria abbia avuto il tempo di ambientarsi nella Casa.

La ballerina, entrata nel reality sulle note di un medley di Beyoncé e Gente De Zona, è infatti legata da tempo alla cantante romana. Un rapporto nato diversi anni fa, prima ancora dell'esperienza di Megan ad Amici di Maria De Filippi, e che negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione dei fan.

Il “defollow” di Elodie e la risposta di Megan Ria

A far nascere le indiscrezioni è stato soprattutto un particolare social: durante l'estate Elodie avrebbe smesso di seguire Megan Ria su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato e che ha alimentato le domande su un possibile allontanamento tra le due. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L'argomento è inevitabilmente approdato anche al Grande Fratello Vip. Quando Selvaggia Lucarelli ha chiesto spiegazioni alla ballerina, Megan ha mostrato di non gradire particolarmente la domanda, definendo la vicenda «gossip becero».

Una risposta che ha provocato la reazione dell'opinionista e un acceso scambio di battute in diretta. Lucarelli ha fatto notare alla concorrente che avrebbe potuto semplicemente dichiarare di non voler affrontare l'argomento, anziché liquidarlo come semplice gossip.

La manager di Megan interviene sui social

Dopo la puntata è arrivato anche l'intervento della manager di Megan Ria, che attraverso Instagram ha voluto manifestare il proprio sostegno alla giovane ballerina.

Nel messaggio ha sottolineato come Megan, appena entrata nella Casa, sia stata immediatamente coinvolta nelle dinamiche del programma, augurandole di vivere l'esperienza con leggerezza, divertirsi e imparare dalle persone che incontrerà durante il percorso televisivo.

Elodie potrebbe parlare più avanti?

A riaccendere l'attenzione sulla vicenda è stata successivamente Giulia Soponariu, finalista dell'edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Soponariu ha raccontato di aver parlato con un ballerino di nome Fabio, da lei indicato come una persona molto vicina a Elodie. Secondo quanto le sarebbe stato riferito, la questione potrebbe essere affrontata pubblicamente più avanti.

Si tratta, però, soltanto di un'indiscrezione.

Soponariu non ha infatti indicato il cognome del ballerino e non esistono, al momento, elementi che consentano di attribuire con certezza quelle dichiarazioni a Fabio Stroscio, nome che è stato associato alla vicenda perché fa parte del corpo di ballo di Elodie.

Né Elodie né le altre persone direttamente coinvolte hanno al momento confermato questa ricostruzione. Resta quindi da capire se la cantante deciderà davvero di intervenire e chiarire cosa sia accaduto nel rapporto con Megan Ria.