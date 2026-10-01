GF Vip, Guendalina Tavassi furiosa con alcuni gieffini: «Fanno strategia e sono falsi»

Il Grande Fratello Vip comincia ad accendersi e a rompere gli equilibri ci pensa Guendalina Tavassi. La concorrente ha puntato il dito contro Jonathan Kashanian e, più in generale, contro alcuni coinquilini che a suo giudizio starebbero evitando accuratamente di prendere posizione per non inimicarsi gli altri concorrenti.

Tutto è nato da un confronto in cucina: mentre Guendalina parlava con Jonathan dei caratteri dei gieffini, Federica Morello è intervenuta accusandola di aver sparlato di lei e, in particolare, di aver fatto riferimento al suo naso, che secondo la Tavassi sarebbe rifatto. Guendalina ha negato di aver detto ciò che le veniva contestato e ha chiesto a Kashanian, presente alla conversazione, di confermare la sua versione. Jonathan, però, non avrebbe dato la risposta netta che lei si aspettava.

Guendalina Tavassi contro gli "amici di tutti"

La Tavassi si è quindi spostata in giardino, dove ha raccontato l'accaduto a Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Andreas Muller e Megan Ria, sfogandosi soprattutto contro Jonathan. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Io non chiedevo nemmeno che spendesse una parola in mio favore, ma semplicemente che dicesse la realtà dei fatti, quello di cui stavo parlando. Invece lui è rimasto muto. A me questa cosa fa diventare pazza», ha spiegato. Secondo Guendalina, però, Kashanian non sarebbe l'unico ad adottare questo atteggiamento: «Ce ne sono altri come lui. Non si espongono e, se lo fanno, ci pensano milioni di volte».

Per la gieffina dietro tanta prudenza ci sarebbe soprattutto il timore delle nomination: «Qui tutti fanno gli amici di tutti, non vogliono schierarsi, danno ragione a tutti. Sono tutti trattenuti perché hanno paura di essere nominati». Una strategia che Guendalina sostiene di non condividere: «Se dico quello che penso mi metto contro tutti e creo il panico».

Jonathan Kashanian replica alle accuse

A condividere almeno in parte il ragionamento della Tavassi è stata Marina La Rosa, secondo la quale Jonathan tenderebbe a mantenere buoni rapporti con molti concorrenti. Accortosi che in giardino si stava parlando di lui, Kashanian ha raggiunto il gruppo e ha respinto le accuse: «Come potete dire che non prendo posizione? Io la prendo quando me la sento e lo ritengo opportuno».

Jonathan ha quindi ricordato un episodio avvenuto poche ore prima, quando avrebbe preso apertamente le parti di uno dei due concorrenti coinvolti in una discussione: «In confessionale mi hanno detto: “Quindi tu sei del team di quella persona?” e io ho detto di sì». Sul confronto tra Guendalina e Federica, invece, ha spiegato di avere preferito non intervenire perché si trattava di «una diatriba tra lei e Federica» legata alla questione del naso rifatto, argomento di cui si sarebbe già parlato nei giorni precedenti.

Il confronto ha comunque movimentato una Casa che nei primi giorni era apparsa piuttosto tranquilla. Le parole di Guendalina potrebbero inoltre aprire un tema destinato a tornare nelle prossime puntate: quello dei concorrenti che preferiscono mantenersi in equilibrio tra i diversi gruppi piuttosto che esporsi apertamente.