GF Vip, “Hai rifatto anche il naso”: Guendalina accusa Federica e scatena il caos nella Casa

Una discussione nata quasi per gioco sui ritocchi estetici si trasforma in un duro confronto tra Guendalina Tavassi e Federica Morello.

Tutto comincia durante una conversazione in giardino, quando Federica racconta di essersi sottoposta chirurgicamente soltanto a un intervento al seno. Guendalina manifesta però i suoi dubbi e sostiene che la ragazza possa aver ritoccato anche il naso. Federica smentisce e contrattacca, ipotizzando che sia stata invece la Tavassi a intervenire sugli zigomi. Guendalina replica spiegando che la loro forma pronunciata sarebbe semplicemente dovuta alla genetica.

Il confronto con Jonathan e l'arrivo di Federica

Successivamente Guendalina si sfoga in cucina con Jonathan Kashanian, continuando a sostenere la propria convinzione sulla presunta rinoplastica di Federica. Jonathan prova però a farla riflettere: anche se fosse vero, la ragazza potrebbe non volerlo ammettere perché quello del naso potrebbe rappresentare una sua debolezza. «Forse è un suo complesso», osserva. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il discorso si sposta così sulle fragilità della stessa Guendalina, che ammette di avere momenti di debolezza nonostante venga spesso percepita come una donna forte e ironica. Jonathan le chiede: «Ma tu sei sicura che mostri le debolezze?». Poco dopo arriva Federica: «State parlando ancora del mio naso?». Guendalina replica che stanno parlando dei loro caratteri, ma il confronto si riaccende. Federica non comprende perché si continui a discutere tanto della questione, mentre la Tavassi, sempre più nervosa, preferisce lasciare la cucina.

Guendalina scoppia in lacrime

Una volta in giardino, Guendalina cede alle emozioni e scoppia a piangere. Spiega di essere stanca di essere percepita come una persona insensibile soltanto perché utilizza l'ironia per affrontare le situazioni: «Io ritengo che sia bello vivere sdrammatizzando». Dietro l'immagine della donna forte, sostiene, ci sono fragilità che vorrebbe fossero rispettate come quelle degli altri. A ferirla, però, sarebbe stato soprattutto il comportamento di Jonathan. Secondo Guendalina, quando Federica è intervenuta nella loro conversazione, lui avrebbe dovuto chiarire che stavano parlando principalmente di lei e delle sue debolezze. La Tavassi interpreta la mancata presa di posizione come un tentativo di Jonathan di restare neutrale per non esporsi nel gioco.

Parlando successivamente con Marina La Rosa, Guendalina confessa che quanto accaduto le ha ricordato la sua precedente esperienza nella Casa, quando si era sentita «sola contro tutti». Una sensazione tornata a galla proprio dopo il comportamento di Jonathan: «Non ho avuto una spalla a mio favore», ammette.

Federica sospetta una strategia

Dall'altra parte della Casa, Federica parla con Alex Belli e dice di non comprendere come una discussione apparentemente banale abbia potuto assumere tali proporzioni, soprattutto considerando che fino al giorno precedente il rapporto tra le due sembrava sereno. La modella arriva quindi a ipotizzare che l'atteggiamento di Guendalina possa essere anche una strategia di gioco. Di diverso avviso Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia, secondo i quali proprio durante lo scontro sarebbe emerso il vero carattere di Federica, mentre nei momenti precedenti avrebbe cercato di mostrarsi più leggera.

Guendalina, infine, ammette di aver pensato che tra lei e Federica potesse nascere una vera amicizia, ma dopo quanto accaduto sembra aver cambiato idea. Nessuna riconciliazione, almeno per il momento: una discussione partita da un presunto ritocco al naso ha finito per far emergere fragilità, vecchie ferite e sospetti sulle strategie dei concorrenti, alzando ulteriormente la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip.