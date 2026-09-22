GF Vip, Guendalina Tavassi racconta il suo passato difficile, ma l'ex compagno non ci sta: «Ancora le solite menzogne»

Le parole pronunciate da Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip hanno riaperto una vicenda del passato e scatenato la durissima reazione di Remo Nicolini, suo ex compagno e padre della primogenita Gaia. L'uomo è intervenuto sui social poche ore dopo la puntata, contestando apertamente la ricostruzione fatta dalla concorrente davanti alle telecamere.

Guendalina aveva raccontato il difficile periodo vissuto quando, appena 17enne, diventò mamma.

«Siamo cresciute insieme, io e lei da sole. Non avevo soldi, non avevo dove andare e non sapevo come accudire una bambina», ha spiegato, ricordando anche di essere arrivata a non avere la corrente elettrica in casa. Secondo la Tavassi, fu proprio la partecipazione al Grande Fratello nel 2010 a cambiare radicalmente la sua situazione: «Il GF mi ha dato una vita nuova». Un concetto ribadito poco dopo: «Il Grande Fratello ha salvato la mia vita e quella di mia figlia». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La dura replica di Remo Nicolini

Una versione che Nicolini respinge con decisione. In una story pubblicata su Instagram, l'ex compagno scrive: «Rieccoci qui dopo tanti anni, ancora le solite menzogne... ma perché?», chiedendosi poi se sia possibile «fare un Grande Fratello senza dire ca**ate» e accusando Guendalina di essersi inventata una situazione di «finta povertà».

Nicolini sostiene che, grazie al suo lavoro, alla Tavassi non sarebbero mancati i mezzi necessari per vivere e crescere la figlia. Nello sfogo cita «frigoriferi pieni, palestre in centro, donne delle pulizie e per finire baby sitter». Poi aggiunge: «Dopodiché, come sanno ormai tutti, tu sei andata via e io ho fatto da mamma e papà».

La seconda story: «Sei in pericolo per te stessa»

Lo sfogo prosegue con una seconda storia Instagram dai toni ancora più forti. Nicolini scrive: «A questo punto penso solo una cosa di te... e mi dispiace, tu sei un pericolo per te stessa e per chi ti sta vicino...».