Grande Fratello Vip, Valeria Marini vuole lasciare la Casa: «Ho deciso, me ne vado»

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip. A pochi giorni dall'ingresso nella Casa, Valeria Marini ha manifestato l'intenzione di abbandonare il reality, dopo una serata particolarmente difficile culminata in un lungo sfogo.

La showgirl, tra le protagoniste della terza puntata andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5, non ha nascosto il proprio malessere dopo le critiche ricevute da alcuni concorrenti più giovani. La tensione è salita soprattutto dopo le parole di Federica Morello, che insieme a Piera Meloni aveva espresso alcune considerazioni sul modo in cui i concorrenti più esperti stanno affrontando il programma.

Le critiche di Federica Morello

Durante la puntata è stata mostrata una clip nella quale Federica Morello rifletteva sulla presenza nella Casa di personaggi già molto conosciuti dal pubblico, tra cui Valeria Marini e Carmen Di Pietro. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Secondo la giovane concorrente, i Vip più adulti vivrebbero l'esperienza in maniera diversa rispetto ai più giovani, per i quali il Grande Fratello può rappresentare una vera occasione per farsi conoscere dal grande pubblico.

Parole che Valeria non ha gradito.

«Tu non puoi giudicarmi», ha replicato la showgirl, spiegando che la partecipazione al programma avrebbe per lei un significato personale molto importante. Marini ha parlato del reality come di una sorta di «rigenerazione», sottolineando di non essersi mai permessa di esprimere giudizi altrettanto netti nei confronti degli altri concorrenti.

Valeria Marini scoppia in lacrime

Con il passare dei minuti, però, il confronto ha lasciato spazio alla delusione. Valeria è apparsa profondamente amareggiata e, durante la diretta, è scoppiata in lacrime. Anche il sito ufficiale del Grande Fratello ha documentato il momento di sconforto della concorrente.

«Non sono un punching ball», ha detto Marini, spiegando di sentirsi continuamente sotto attacco e di essere entrata nella Casa con uno spirito completamente diverso: divertirsi, stare insieme agli altri e creare un gruppo.

Ma il momento più delicato sarebbe arrivato durante una pausa pubblicitaria.

«Me ne voglio andare, ho deciso»

Mentre la diretta proseguiva su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, Valeria avrebbe confidato agli altri concorrenti di non voler più continuare l'esperienza. «Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono. Non mi diverto a essere trattata così», ha spiegato la showgirl, lamentando una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Poi la frase che ha fatto scattare l'allarme tra i coinquilini: «Me ne voglio andare, ho deciso».

Valeria avrebbe ribadito più volte l'intenzione di lasciare il programma, sostenendo di non riuscire più a divertirsi e di essere delusa dal clima creatosi all'interno della Casa.

Le concorrenti provano a farla restare

Immediato l'intervento di alcune compagne d'avventura. Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Megan Ria hanno cercato di consolarla e di convincerla a non prendere una decisione dettata dalla rabbia e dalla delusione del momento.

Le concorrenti le hanno fatto notare che le critiche ricevute rappresentano soltanto il pensiero di alcune persone e non quello dell'intero gruppo.

Per il momento Valeria Marini non ha abbandonato ufficialmente il Grande Fratello Vip e risulta ancora una concorrente del reality. Resta però da capire se, superato il momento di sconforto, deciderà di proseguire l'avventura oppure se trasformerà le parole pronunciate nella notte in una decisione definitiva.

Una cosa è certa: a soli pochi giorni dall'inizio del programma, gli equilibri nella Casa sono già diventati incandescenti.