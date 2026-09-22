Grande Fratello Vip, cosa è successo nella terza puntata: scontri, lacrime, televoto e nomination

La terza puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5, ha fatto entrare definitivamente il reality nel vivo. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha guidato una serata segnata da discussioni, lacrime, sorprese e dal verdetto del televoto.

Valeria Marini al centro delle tensioni

La serata si è aperta con le conseguenze della preparazione della Battle dei Talenti. Le donne della Casa dovevano esibirsi sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini, ma durante le prove sono nate diverse tensioni. Nel mirino è finita soprattutto Valeria Marini, accusata da alcune coinquiline di voler assumere un ruolo da protagonista. La showgirl ha respinto le critiche, sostenendo di aver cercato più volte di fare un passo indietro. A intervenire è stata anche Lorella Cuccarini, che attraverso un videomessaggio ha invitato le concorrenti a mettere da parte le rivalità e a divertirsi.

Scontro tra Giulia Provvedi e Federica Morello

Uno dei confronti più accesi ha visto protagoniste Giulia Provvedi e Federica Morello, che non sono riuscite a trovare un punto d'incontro dopo le tensioni dei giorni precedenti. Giulia ha spiegato di sentirsi caratterialmente molto distante dalla coinquilina e di non essere interessata a costruire con lei un'amicizia, mentre Federica l'ha accusata di trasformare la discussione in uno spettacolo. Nel confronto è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, criticando l'atteggiamento particolarmente duro di Giulia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La sorpresa di Iva Zanicchi

Momento più emozionante per Simone Annicchiarico, che ha ripercorso il rapporto con il padre Walter Chiari e parlato anche della propria vita privata. Per lui è arrivata nella Casa Iva Zanicchi, amica di lunga data della famiglia. La cantante ha ricordato Walter Chiari attraverso alcuni aneddoti e ha consegnato a Simone una fascia da smoking appartenuta al padre, conservata per anni, provocando la commozione del concorrente.

Il verdetto del televoto

Grande attesa per il televoto che vedeva coinvolti Federica Morello, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Giancarlo Danto. Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia sono stati i primi a salvarsi, poi il pubblico ha preferito Federica a Danto. Giancarlo Danto è risultato il meno votato ed è diventato il primo candidato alla prossima eliminazione, senza quindi dover lasciare immediatamente la Casa.

Uomini contro donne nella Battle dei Talenti

Spazio quindi alla Battle dei Talenti: le donne si sono esibite sulle note de La notte vola, mentre gli uomini hanno risposto con una performance su un brano di Adriano Celentano. Il pubblico ha premiato la squadra maschile, che ha ottenuto la possibilità di rendere immune uno dei suoi componenti. La scelta finale si è ristretta ad Andreas Müller e Jonathan Kashanian e sono state le donne a decidere: l'immunità è andata a Jonathan.

Valeria Marini in lacrime: «Voglio andare via»

Nuove tensioni sono esplose durante il confronto generazionale tra i concorrenti. Alcune delle più giovani, tra cui Piera Meloni e Federica Morello, hanno lamentato il maggiore spazio occupato dai personaggi più conosciuti, con particolare riferimento a Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Marini ha reagito spiegando di considerare il Grande Fratello un'occasione di rinascita personale, poi è scoppiata in lacrime arrivando a manifestare l'intenzione di abbandonare la Casa. La crisi è successivamente rientrata.

Le nomination

Nel finale spazio alle nomination. Tra le donne Federica Morello ha raccolto il maggior numero di voti ed è finita a rischio insieme a Carmen Di Pietro. Tra gli uomini sono stati nominati Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia. Al televoto ci sono dunque Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia: il meno votato diventerà il secondo candidato all'eliminazione e raggiungerà Giancarlo Danto.