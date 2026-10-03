Grande Fratello Vip, cos'è successo nella sesta puntata: scontri, lacrime, sorprese e nomination

La sesta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5, ha regalato confronti accesi, momenti di commozione e nuove tensioni nella Casa. Ma a prendersi la scena è stata soprattutto Piera Meloni, sempre più divisa tra il fidanzato Gian Marco e il feeling nato con Alessandro Roncaccia.

Roncaccia ammette: «Piera mi piace»

Il rapporto tra Piera e Alessandro è ormai una delle dinamiche centrali di questa edizione. Durante la diretta, Roncaccia non si è nascosto e ha ammesso apertamente il proprio interesse per la gieffina.

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata la lettera di Gian Marco, il fidanzato di Piera. Il ragazzo ha manifestato tutta la propria amarezza per i dubbi espressi dalla compagna durante la permanenza nella Casa, chiedendole però la possibilità di parlarsi e guardarsi negli occhi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Parole che hanno colpito profondamente Piera, scoppiata in lacrime. La concorrente ha spiegato di non aver mai voluto far soffrire il fidanzato e ha assicurato che, una volta terminata la sua esperienza al reality, vorrà incontrarlo per chiarire definitivamente la loro situazione.

Federica, Piera e la gelosia per Roncaccia

A rendere ancora più intricato il quadro è stata Federica Morello. Durante le prove della coreografia in piscina, la vicinanza tra la modella e Roncaccia non è passata inosservata.

Federica ha ipotizzato che Piera fosse infastidita e gelosa, mentre la Meloni ha respinto questa interpretazione. La vicenda ha coinvolto anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, con quest'ultima critica nei confronti di Federica per i continui riferimenti alla presunta invidia delle altre concorrenti.

Guendalina contro Federica, Jonathan finisce nel mirino

La serata si era aperta con un altro confronto particolarmente acceso. Protagonisti Guendalina Tavassi, Federica Morello e Jonathan Kashanian.

A scatenare la discussione alcune battute di Guendalina sul naso di Federica e sulla possibilità che la modella avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. Federica non ha gradito che si parlasse del suo aspetto fisico in sua assenza.

Nella discussione è finito anche Jonathan, accusato di mantenere una posizione troppo neutrale all'interno della Casa. Kashanian ha difeso il proprio comportamento e, al contrario, ha rimproverato a Guendalina di essere stata poco delicata.

Alex Belli e Marina La Rosa, nuovo scontro

Non accenna a diminuire neppure la tensione tra Alex Belli e Marina La Rosa. L'attore ha accusato Marina di essere una grande giocatrice e di muoversi strategicamente all'interno del reality.

La Rosa ha respinto le accuse, rivendicando invece la propria schiettezza. Nel confronto sono intervenuti anche gli altri concorrenti, con Andreas Müller e Giulia Provvedi che hanno preso le parti di Marina.

Guendalina riabbraccia la figlia Chloe

Spazio anche alle emozioni. Nel giorno del tredicesimo compleanno della figlia Chloe, Guendalina Tavassi ha raccontato la difficoltà di trascorrere per la prima volta questa ricorrenza lontano da lei. Il Grande Fratello le ha però riservato una sorpresa: Chloe è entrata nel giardino della Casa. Tra le due un lungo abbraccio e inevitabili lacrime.

Valeria Marini e Danto, amicizia in crisi

Durante la diretta si è tornati anche sul rapporto tra Valeria Marini e Giancarlo Danto. I due erano entrati nella Casa da amici, ma negli ultimi giorni il loro legame sembra essersi raffreddato. Valeria si è scusata per aver nominato Danto, mentre lui ha ribadito l'affetto che prova nei suoi confronti.

Danto a rischio eliminazione, quattro Vip al televoto

Il verdetto del pubblico ha decretato Giancarlo Danto come concorrente meno votato: sarà quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Gli immuni scelti dalla Casa sono stati Jonathan Kashanian, Giulia Provvedi e Megan Ria.

Al termine delle nomination sono invece finiti al televoto Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.

Il pubblico dovrà decidere chi salvare: il meno votato diventerà il secondo candidato all'eliminazione insieme a Danto. Il verdetto sarà comunicato nella prossima puntata, in programma lunedì 5 ottobre.