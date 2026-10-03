GF Vip, la lettera del fidanzato gela Piera Meloni: «I tuoi dubbi hanno un nome e cognome»

Piera Meloni ancora una volta al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nella sesta puntata, andata in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5, è arrivato uno dei momenti più attesi: la lettera del fidanzato Gian Marco Ciaccia, dopo giorni di dubbi della gieffina sulla loro relazione e il crescente feeling con Alessandro Roncaccia.

Piera divisa tra Gian Marco e Roncaccia

La crisi non è esplosa improvvisamente durante la diretta. Nei giorni precedenti Piera aveva più volte confidato ai coinquilini di avere dubbi sul rapporto con Gian Marco, lasciando intendere che alcuni problemi esistessero già prima dell'ingresso nella Casa. Parallelamente è cresciuta la complicità con Alessandro Roncaccia, un rapporto che Piera non è riuscita a considerare soltanto un'amicizia e che ha alimentato ulteriormente le sue incertezze. La concorrente era arrivata a ipotizzare di chiudere momentaneamente la relazione, rimandando ogni chiarimento definitivo all'uscita dal reality.

Durante la diretta Ilary Blasi ha affrontato apertamente la questione e questa volta anche Alessandro Roncaccia ha fatto un passo avanti. Alla domanda della conduttrice sui suoi sentimenti nei confronti della gieffina ha ammesso senza troppi giri di parole: «Piera mi piace». Una dichiarazione importante perché, fino a quel momento, Roncaccia aveva mantenuto un atteggiamento più prudente, lasciando soprattutto a Piera il compito di fare chiarezza sulla relazione che aveva fuori dalla Casa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La lettera di Gian Marco

Piera viene quindi invitata nel Localino, mentre Jonathan Kashanian recupera dal Confessionale una busta destinata proprio a lei. Dentro ci sono le parole di Gian Marco, che ripercorre quanto accaduto dall'ingresso della fidanzata nella Casa e non nasconde la propria amarezza. All'inizio era stato felice nel sentirla parlare della loro storia, poi sono arrivati i dubbi e soprattutto l'avvicinamento a Roncaccia. Ed è proprio su questo punto che arriva la frase più dura: «I tuoi dubbi hanno un nome e un cognome. Ti sono bastati dieci giorni».

Ma quella di Gian Marco non è una lettera di rabbia né una chiusura definitiva. Nonostante la sofferenza per quanto visto e ascoltato, il ragazzo chiede a Piera di non prendere una decisione prima di incontrarlo e di concedere alla loro storia un ultimo confronto: «Diamoci una possibilità di parlarci e guardarci negli occhi». Poi la conclusione, ancora più significativa perché il messaggio arriva proprio nel giorno del loro anniversario: «Ti voglio bene, buon anniversario».

Piera scoppia in lacrime

Di fronte alle parole del fidanzato Piera non riesce a trattenere le lacrime. La gieffina riconosce la maturità dimostrata da Gian Marco e lo ringrazia per il modo in cui ha affrontato una situazione inevitabilmente dolorosa: «Ha mostrato di essere un ragazzo intelligente, il ragazzo di cui mi sono innamorata». Piera ammette anche di sentirsi in colpa per averlo fatto soffrire e riconosce di non avere affrontato alcuni problemi della coppia prima di entrare nella Casa.

La concorrente prende quindi un impegno preciso: appena terminerà la sua esperienza al Grande Fratello vorrà incontrare Gian Marco. I due, secondo Piera, hanno bisogno di parlarsi lontano dalle telecamere e dirsi tutto ciò che non sono riusciti a chiarire fino ad oggi.

Il triangolo resta aperto

La lettera, tuttavia, non cancella i dubbi di Piera. Da una parte c'è Gian Marco, l'uomo con il quale ha costruito una relazione importante e che, nonostante quanto accaduto, le ha chiesto un confronto faccia a faccia. Dall'altra c'è Alessandro Roncaccia, con il quale nella Casa è nato un feeling sempre più evidente e che adesso ha ammesso pubblicamente: «Piera mi piace».

Anche Selvaggia Lucarelli interviene sulla questione, invitando Piera a cercare dentro di sé la risposta ai propri dubbi. La lettera, dunque, non ha scritto la parola fine alla storia tra Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia, ma ha reso ancora più delicati gli equilibri di quello che sta diventando uno dei triangoli sentimentali più seguiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ora l'attenzione si sposta soprattutto su Piera: capire se dopo le parole di Gian Marco cambierà il suo atteggiamento nei confronti di Roncaccia e se il confronto con il fidanzato arriverà già nelle prossime puntate.