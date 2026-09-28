Piera Meloni, dubbi sul fidanzato al GF Vip: nella notte si lascia andare con Alessandro Roncaccia

Il Grande Fratello VIP sta mettendo a dura prova le certezze sentimentali di Piera Meloni. L’esperienza nella Casa e, soprattutto, la crescente vicinanza con Alessandro Roncaccia sembrano aver aperto una fase di riflessione sul rapporto che la creator vive fuori dal reality con Gian Marco Ciaccia. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma dalle confidenze delle ultime ore emerge chiaramente il momento di confusione vissuto dalla concorrente.

Le confidenze di Piera ad Alessandro

Durante un confronto notturno proprio con Roncaccia, Piera ha descritto senza troppi filtri ciò che prova nella relazione con il fidanzato: «Il mio fidanzato mi dà tranquillità, ma dopo diventa pesante. Io ho bisogno del brivido». Una confessione che assume inevitabilmente un peso particolare alla luce della sintonia nata con Alessandro. La sicurezza rappresentata da Gian Marco sembra non bastarle più per allontanare alcuni interrogativi che, dentro la Casa, stanno diventando sempre più difficili da ignorare.

Piera, del resto, ha riconosciuto di trovarsi davanti a una situazione per lei inedita. Da un lato c’è un rapporto già esistente, dall’altro emozioni nuove che sembrano averla sorpresa durante il reality. Eppure, nonostante i dubbi, la creator ha indicato quello che considera il suo obiettivo: «Devo fare la cosa giusta». Una frase che non chiarisce quale direzione intenda prendere, ma conferma quanto la questione sentimentale sia ormai al centro dei suoi pensieri. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Roncaccia interviene sul rapporto con Gian Marco

Alessandro, dal canto suo, non è rimasto soltanto ad ascoltare. Parlando della situazione sentimentale di Piera, ha osservato: «Era più intelligente farsi una chiacchierata prima di entrare», riferendosi evidentemente a un confronto con Gian Marco prima dell’inizio dell’avventura televisiva.

Il legame tra Piera e Roncaccia resta dunque sotto i riflettori, mentre fuori dalla Casa c’è Gian Marco ad attendere. Saranno le prossime settimane a chiarire se quanto sta accadendo rappresenti soltanto una parentesi emotiva legata al reality oppure l’inizio di un cambiamento più profondo nella vita sentimentale della concorrente.