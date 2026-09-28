GF Vip: Piera fa una rivelazione su Federica e Roncaccia, ma spunta un video che la smaschera

Sembrava essere tornato il sereno tra Piera Meloni e Federica Morello dopo il confronto avvenuto ieri nella Casa del Grande Fratello Vip.

Le due concorrenti hanno provato a chiarire le incomprensioni nate negli ultimi giorni, tra parole poco gradite, nomination e qualche frecciatina di troppo. Federica non aveva nascosto di esserci rimasta male, mentre Piera aveva cercato di ricucire: «Io non ho preso le parti di nessuno», aveva spiegato, per poi aggiungere: «Mi dispiace se le mie parole sono state dette in un modo sbagliato e tu ci sei rimasta male». Pace fatta? Sembrava di sì. Ma nella Casa, si sa, basta aspettare qualche ora perché arrivi un nuovo capitolo.

Piera si confida con Megan e spunta Roncaccia

Dopo il chiarimento, infatti, Piera torna sull'argomento parlando con Megan Ria e nella sua versione del faccia a faccia entra in scena anche Alessandro Roncaccia. Secondo quanto raccontato dalla Meloni, Federica le avrebbe detto: «Sono arrivata persino a pensare che tu mi avessi nominata perché ti piace Roncaccia, ma Roncaccia vuole me». Insomma, detta così sembrerebbe quasi l'inizio di un triangolo: Piera, Federica e, nel mezzo, Roncaccia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Peccato che sui social ci sia chi ha buona memoria. E soprattutto chi registra tutto. Su X è comparso un video che mette uno accanto all'altro il racconto di Piera a Megan e il precedente confronto con Federica. Ed è qui che la versione della Meloni comincia a scricchiolare. Perché la Morello, parlando proprio di Roncaccia, dice: «No, non vuole me, non vuole me. Magari mi guarda, c'è lo scherzo come può esserci con Varsi, con Giacomo...».

Il video su X “sbugiarda” Piera?

Ed ecco servito il piccolo giallo – questa volta rigorosamente gossip – della Casa. Come ha fatto il “non vuole me” di Federica a trasformarsi nel racconto di Piera in “Roncaccia vuole me”? Un ricordo un po' ballerino? Una frase capita male? O Piera ha condito il racconto a Megan con qualche ingrediente in più?

La differenza, del resto, cambia parecchio la storia. Se Federica avesse davvero detto «Roncaccia vuole me», il pubblico potrebbe leggere dietro certe tensioni anche un pizzico di gelosia. Ma nel video che circola su X la Morello non rivendica affatto l'interesse di Roncaccia e, anzi, lo nega due volte: «Non vuole me, non vuole me».

E così, mentre Piera racconta la sua versione a Megan, il web riavvolge il nastro e le presenta il conto. Nella Casa più spiata d'Italia, del resto, c'è sempre una telecamera pronta a ricordarti cosa è stato detto davvero.