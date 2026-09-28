GF Vip, guerra totale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Volano insulti: «S**a, fatti i ca**i tuoi!»

È ormai guerra aperta al Grande Fratello Vip tra Marina La Rosa e Alex Belli. L'antipatia tra i due concorrenti, evidente sin dai primi giorni nella Casa, nelle ultime ore è sfociata in un durissimo confronto fatto di accuse, provocazioni e insulti. Una tensione destinata con ogni probabilità a diventare uno dei temi della puntata di questa sera, lunedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5.

Tutto parte dalle nomination

Lo scontro si è acceso durante le nomination di venerdì scorso, quando Marina La Rosa ha fatto il nome di Alex Belli spiegando di considerarlo troppo «costruito» e di voler vedere da parte sua maggiore autenticità. Una motivazione che l'attore non ha gradito: «Ti piaccio ma non mi sopporti».

Marina, però, non ha fatto passi indietro e lo ha definito «mitomane». Da quel momento i toni sono rapidamente saliti. Alex ha rispolverato anche il vecchio soprannome di «gatta morta», diventato celebre ai tempi della prima partecipazione di Marina al Grande Fratello, sostenendo che fosse ancora appropriato. La risposta della concorrente è stata netta: «Non mi piaci». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La nuova lite durante il pranzo

Se le nomination avevano acceso la miccia, nelle ultime ore è arrivato un nuovo scontro. Durante la preparazione del pranzo, Marina La Rosa, vegetariana, ha chiesto che il suo cibo non entrasse in contatto con la carne cucinata dagli altri concorrenti. Alex Belli, impegnato ai fornelli insieme a Giulia Provvedi, non ha gradito la richiesta e ha reagito duramente: «Non sopporto l'ignoranza della gente». Secondo l'attore, Marina avrebbe dimostrato difficoltà nel convivere con gli altri inquilini della Casa. La replica è arrivata immediatamente: «Non hai visto che ti sto ignorando?». Belli ha continuato sostenendo di averla considerata una donna «più intelligente» e accusandola di non ragionare.

Marina perde la pazienza

A quel punto Marina La Rosa ha perso la pazienza. Secondo la concorrente, infatti, Alex si sarebbe inserito in una conversazione che non lo riguardava. Prima lo ha liquidato con un eloquente «Respira e fatti due spaghetti di ca**i tuoi», poi ha rincarato la dose: «Io ti dirò quella bellissima parola, densa di significato, che si usa molto in Sicilia e soprattutto a Palermo: una parola breve, piccola, ma che rende moltissimo l'idea ed è s**a».

Alla base dello scontro non sembra esserci un singolo episodio. Entrambi hanno ammesso che tra loro esiste una forte antipatia reciproca, esplosa definitivamente dopo le nomination. Proprio per questo una riconciliazione, almeno per il momento, appare complicata: non c'è un episodio preciso da chiarire, ma una vera e propria incompatibilità caratteriale.

La vicenda potrebbe avere un nuovo capitolo già questa sera. Lunedì 28 settembre il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli potrebbe esserci spazio per il faccia a faccia tra Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di una delle prime grandi liti di questa edizione.