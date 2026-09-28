GF Vip, Giacomo Gallani esagera su Federica Morello: “A Varsi piacciono le sciacquette come lei”

Nella Casa del Grande Fratello Vip basta una conversazione notturna per accendere le polemiche. Questa volta al centro dell'attenzione è finito Giacomo Gallani, protagonista di alcune considerazioni poco lusinghiere nei confronti di Federica Morello. Durante una chiacchierata con Jonathan Kashanian e Megan Ria, il modello ha parlato del rapporto con Federica, lasciando intendere che, se volesse, potrebbe conquistarla. Subito dopo, però, ha precisato che la coinquilina non rientrerebbe nei suoi gusti, soprattutto per quelli che considera eccessivi interventi estetici.

La frase di Giacomo che fa discutere

Il passaggio più controverso è arrivato quando Gallani, riferendosi ai gusti di Alessandro Varsi, ha utilizzato il termine «sciacquetta» per descrivere Federica. Una parola della quale lo stesso concorrente sembra essersi immediatamente reso conto, tanto da correggere il tiro e spiegare che stava scherzando: «Io c’ho provato con Federica? Ma va, lei non è il mio tipo, è troppo rifatta. Non è una brutta ragazza, per carità. Gli piace a Varsi, a lui piacciono le sciacquette così. Vabbè, sciacquetta no dai. E comunque se io volessi con Federica… Se solo volessi. Sto scherzando, era una battuta. Però lei non mi piace, non è il mio tipo, questo è vero. Se ci parlo non vuol dire nulla».

Megan Ria: «Non sono gelosa»

La conversazione si è quindi spostata su Megan Ria, che negli ultimi giorni si è avvicinata a Giacomo. Jonathan Kashanian ha provato a capire se la ballerina potesse essere infastidita dall'eventuale interesse del modello per altre concorrenti, ma la risposta è stata netta: «Io sono zero gelosa, non me ne frega niente. A me queste cose non importano. In generale non mi importano, che ci sia interesse o meno. Il sorrisetto, le battute su altre, sono cose che non mi toccano proprio». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le parole pronunciate da Gallani non sono sfuggite agli spettatori che seguono la diretta del reality e sui social sono comparsi diversi commenti critici, soprattutto per il termine utilizzato nei confronti di Federica.

I ritocchi estetici diventano un tema nella Casa

Quello dell'aspetto fisico e dei presunti ritocchi estetici sembra essere diventato uno degli argomenti ricorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi era stata proprio Federica Morello a parlare di Valeria Marini, sostenendo che la showgirl avesse esagerato con il filler. A sua volta Valeria, durante una conversazione con Guendalina, aveva espresso giudizi altrettanto pungenti su Federica.

Adesso le parole di Giacomo Gallani aggiungono un nuovo capitolo alle discussioni sull'aspetto fisico che, dentro e fuori dalla Casa, stanno facendo discutere il pubblico.