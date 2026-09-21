GF Vip, Federica Morello spara a zero su Valeria Marini: «Si è rifatta 150 volte, avrà messo 6 kg di filler»

La nomination ricevuta da Valeria Marini sembra aver lasciato il segno su Federica Morello. Nonostante il chiarimento avvenuto poche ore dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, tra le due concorrenti la tensione non si sarebbe del tutto dissolta. Federica, rimasta sorpresa dal voto della showgirl, negli ultimi giorni è infatti tornata più volte sull’argomento, esprimendo giudizi decisamente pungenti nei suoi confronti.

Federica Morello separata dal gruppo

A favorire nuove confidenze è stata anche la prova settimanale organizzata dal Grande Fratello. Federica Morello, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Giacomo Gallani non sono stati scelti per partecipare ai due balletti previsti, uno maschile e uno femminile. Gli esclusi sono stati quindi separati dagli altri concorrenti e hanno trascorso la domenica e buona parte di lunedì 21 settembre nel backstage della Casa, negli spazi dove nei giorni scorsi era stata allestita l’Open House.

Proprio durante la permanenza lontano dal resto del gruppo, Federica si è lasciata andare ad alcune considerazioni su Valeria Marini parlando con Piera Meloni. Nel mirino sono finiti soprattutto i presunti ritocchi estetici della showgirl e, in particolare, le labbra. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Uno deve fare attenzione ai ritocchi, ma anche a come fa le smorfie. Vale è tanta in tutti i sensi. Se continua in questa direzione si rovina proprio la pelle. Lei ha quel labbro talmente gonfio che è diventato pendente. Ne avrà messi sei chili di filler. Avrà rifatto le labbra 150 volte e poi quelli sono i risultati», ha affermato Federica.

«Il GF per noi giovani è un’opportunità»

Ma le critiche non si sono fermate all'aspetto estetico. Secondo Federica, infatti, concorrenti già molto conosciuti dal pubblico come Valeria Marini e Carmen Di Pietro dovrebbero lasciare maggiore spazio ai più giovani, per i quali partecipare al Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare un'importante occasione professionale.

«Per me questo GF Vip è un’occasione, ma anche per te o per Giancarlo. Invece un GF Vip in meno o in più a Vale o a Carmen Di Pietro cosa cambia? Cosa sono venute a fare qui? A cucinare, a mangiare? Loro hanno già fatto il Grande Fratello e fanno questo lavoro. Per noi giovani invece è un’opportunità importante», ha aggiunto la Morello.

Parole destinate probabilmente a riaccendere la tensione nella Casa, soprattutto quando Valeria Marini verrà a conoscenza delle dichiarazioni della coinquilina. Dopo la nomination e il successivo chiarimento, dunque, il rapporto tra le due potrebbe vivere un nuovo momento di confronto.