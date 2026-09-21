GF Vip, anticipazioni terza puntata: tensioni, flirt, sorprese e primo verdetto del televoto

Questa sera, lunedì 21 settembre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 9. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La terza puntata arriva quando gli equilibri all'interno della Casa iniziano a delinearsi. Tra simpatie, possibili flirt e prime antipatie, la convivenza tra i Vipponi comincia infatti a regalare dinamiche sempre più accese.

Prime simpatie e possibili flirt nella Casa

Sul fronte sentimentale, Alessandro Varsi ha già manifestato il proprio interesse per Piera Meloni. La concorrente, nonostante sia fidanzata, sembra però aver instaurato una particolare sintonia anche con Alessandro Roncaccia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Situazioni che potrebbero trovare spazio nel corso della diretta di questa sera, insieme alle altre dinamiche maturate negli ultimi giorni.

Giulia Provvedi contro Federica Morello

Non mancano le tensioni, soprattutto tra le donne della Casa. La preparazione della performance prevista per la puntata e, in particolare, la scelta della protagonista dell'esibizione hanno acceso gli animi.

A scontrarsi sono state Giulia Provvedi e Federica Morello, mentre Marina La Rosa ha rivolto diverse critiche a Valeria Marini. I caratteri forti delle concorrenti iniziano dunque a rendere più complicata la convivenza.

Iva Zanicchi entra nella Casa

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un momento particolarmente emozionante. Iva Zanicchi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all'amico Simone Annichiarico.

L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare Walter Chiari, padre di Simone e uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento.

Uomini contro donne: in palio l'immunità

La terza puntata vedrà inoltre andare in scena la prima vera battaglia dei talenti di questa edizione.

Gli uomini e le donne della Casa si affronteranno in una sfida che avrà una posta in gioco particolarmente importante: l'immunità.

Quattro concorrenti al televoto

Grande attenzione, infine, al verdetto del pubblico. Al televoto ci sono Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa.

Sarà il pubblico a stabilire chi tra loro diventerà il primo candidato all'eliminazione dal Grande Fratello Vip 9.

La terza puntata si preannuncia quindi ricca di confronti, sorprese e nuovi equilibri destinati a cambiare ulteriormente la vita all'interno della Casa.