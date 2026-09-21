Giulia Provvedi, la confessione prima del Grande Fratello Vip: «Ho avuto relazioni anche con donne»

Poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi ha raccontato pubblicamente un aspetto della sua vita privata di cui in passato aveva parlato solo in parte. La componente de Le Donatella ha rivelato di aver avuto relazioni sentimentali anche con donne, affrontando l'argomento con grande naturalezza.

La confessione di Giulia Provvedi

La rivelazione è arrivata il 12 settembre, durante l'ospitata insieme alla sorella gemella Silvia a Up & Down, programma radiofonico di Paolo Ruffini. Da una conversazione inizialmente scherzosa sui baci tra fratelli e sorelle, il discorso si è spostato sulle esperienze sentimentali di Giulia. «Ho avuto relazioni, posso dirlo, tanto non ci sono segreti, anche con delle ragazze. Sono una ragazza libera!», ha raccontato.

Provvedi ha poi continuato sullo stesso argomento mantenendo il tono ironico della conversazione: «Sono stata libera in tutti i versi, però non con mia sorella. Ho scelto altre donne che non avessero il nome di mia sorella». Non si tratta dell'annuncio di una nuova relazione, ma del racconto di alcune esperienze vissute in passato. Già nel 2022, rispondendo sui social a una domanda sulla propria vita sentimentale, aveva affermato: «Ho sempre detto che l'amore non ha genere». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il fidanzato Andrea Riso e il ritorno al GF Vip

Attualmente Giulia Provvedi è legata ad Andrea Riso, con il quale la relazione sarebbe iniziata nel 2023, dopo la fine della storia con il calciatore Pierluigi Gollini. La coppia ha scelto finora di mantenere una certa riservatezza, pur apparendo pubblicamente insieme in alcune occasioni.

Per Giulia quella appena iniziata è inoltre un'esperienza particolare: torna nella Casa del Grande Fratello Vip senza la gemella Silvia, dopo la partecipazione delle due sorelle all'edizione del 2018. La loro carriera televisiva era cominciata nel 2012 con X Factor, dove si presentarono come Le Donatella, per poi proseguire con programmi come L'Isola dei Famosi, Dance Dance Dance, All Together Now e Tale e Quale Show. Questa volta Giulia affronta da sola la Porta Rossa e, poco prima dell'ingresso, ha scelto di raccontare pubblicamente un lato finora meno conosciuto della propria vita privata.