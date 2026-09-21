Marina La Rosa snobba Rita De Crescenzo al GF Vip, lei esplode: «Con me non puoi vincere»

Rita De Crescenzo irrompe, seppure a distanza, nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il suo nome è stato tirato in ballo da alcuni concorrenti e poche ore dopo la tiktoker napoletana ha affidato ai social una risposta dai toni decisamente accesi. A innescare la vicenda sono state alcune parole di Marina La Rosa, che parlando con gli altri inquilini ha spiegato perché non segue De Crescenzo su TikTok.

Marina La Rosa: «Non la seguo, non mi dà nulla in più»

Durante una conversazione dedicata ai personaggi diventati popolari grazie ai social, Marina ha ammesso di conoscere poco la tiktoker napoletana e di non essere interessata ai suoi contenuti. «La De Crescenzo o De Crescenzi, come si chiama… non la seguo, perché a me personalmente non dà nulla in più. Ognuno poi decide chi seguire», ha affermato l'ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello.

Nel discorso è intervenuta Valeria Marini, di parere completamente diverso: «È simpatica. A me diverte da morire. Lei è divertente, simpatica, a me piace». Marina ha quindi ribadito che si trattava semplicemente di una questione di gusti: «A te diverte, tu la segui, a me non diverte e non la seguo, è molto semplice». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Rita De Crescenzo risponde sui social

Il filmato della conversazione ha cominciato a circolare fuori dalla Casa ed è arrivato anche a Rita De Crescenzo. La sua reazione è stata affidata a una storia Instagram registrata insieme alla scimmietta Mimì. Nessun riferimento esplicito a Marina La Rosa, ma l'utilizzo dell'espressione “gatte morte” ha spinto molti utenti a collegare il messaggio proprio all'ex gieffina, alla quale quel soprannome è legato fin dalla prima edizione del reality.

«Piccola Mimì, vogliamo mandare un bel messaggio alle gatte morte? Ho delle cose da dire alle gatte morte, quelle che si approfittano delle bontà di certi ragazzi di oggi, che per togliersi da relazioni con fidanzati con problemi di droga e psicofarmaci, come li ho avuti io, andate dietro ad altri uomini», ha detto la tiktoker.

De Crescenzo ha poi aggiunto: «Qui c'è una donna che ha sofferto di problemi di droga e psicofarmaci e con me non puoi vincere. Non puntualizzare e non attaccare». A completare il messaggio una frase pubblicata insieme al video: «Statevene lontani!».

Gli utenti chiedono il confronto nella Casa

La vicenda è diventata rapidamente argomento di discussione sui social, dove diversi utenti hanno iniziato a immaginare un faccia a faccia tra Marina La Rosa e Rita De Crescenzo. C'è chi chiede agli autori di far entrare la tiktoker nella Casa e chi scherza addirittura sulla possibilità che possa presentarsi accompagnata da Mimì.

Al momento, tuttavia, non c'è alcuna conferma di un ingresso di Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip. L'ipotesi nasce esclusivamente dai commenti degli utenti e non da annunci ufficiali del programma.

La vicenda resta quindi confinata tra Casa e social: da una parte Marina La Rosa, che ha espresso una semplice valutazione sui contenuti di De Crescenzo; dall'altra la tiktoker napoletana, che ha replicato con parole molto più dure. E ora il pubblico aspetta di capire se il botta e risposta finirà qui o avrà un seguito.