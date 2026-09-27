GF Vip, Simone Annicchiarico ancora in hotel dopo la squalifica: spunta l'ipotesi televoto

Il caso Simone Annicchiarico continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia, ma la sua avventura nel reality potrebbe non essere definitivamente conclusa. Dopo l'uscita dalla Casa, Annicchiarico è tornato in studio e ha chiesto pubblicamente scusa per quanto accaduto, spiegando di aver avuto un «blackout» e di essersi sentito «tradito da me stesso». «Non ho mai usato quelle espressioni, ho dato un bruttissimo esempio», ha ammesso visibilmente amareggiato.

Le scuse e la richiesta di una seconda possibilità

Particolarmente sentito il riferimento alla tata Paola, la donna che lo ha cresciuto mentre i genitori Walter Chiari e Alida Chelli erano spesso impegnati per lavoro. «In 50 anni non mi ha mai sentito dire questa frase», ha sottolineato Annicchiarico. Le sue parole hanno emozionato anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, favorevoli alla possibilità di concedergli una seconda chance. Anche Ilary Blasi non ha chiuso completamente la porta e ha promesso di sottoporre alla produzione la richiesta di un possibile «indulto». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Simone sarebbe ancora in hotel

Ad alimentare le speranze dei fan è un'indiscrezione riportata da Davide Maggio: Annicchiarico sarebbe attualmente in isolamento in un hotel, in attesa di conoscere la decisione definitiva della produzione. Una circostanza che ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile rientro nella Casa. Al momento, tuttavia, la squalifica resta valida e non esiste alcuna comunicazione ufficiale che confermi il ripescaggio.

Fan in rivolta, verdetto atteso lunedì

Sui social intanto si è accesa la protesta dei fan, che considerano eccessivamente severa l'esclusione definitiva. Il regolamento del Grande Fratello è sempre stato particolarmente rigido sulle bestemmie, anche se nella storia del reality non sono mancati casi gestiti diversamente. La risposta definitiva dovrebbe arrivare nella puntata di lunedì 28 settembre, quando si saprà se Simone Annicchiarico avrà davvero una seconda possibilità oppure se la sua esperienza al Grande Fratello Vip sarà definitivamente conclusa.