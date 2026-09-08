“Temptation Island e poi... e poi...”, gli ascolti premiano lo speciale: risultato super per Canale 5

Temptation Island non perde il suo fascino sul pubblico televisivo. La prima puntata dello speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, andata in onda lunedì 7 settembre su Canale 5, ha riaperto le storie delle coppie protagoniste dell’edizione 2026, raccontando cosa è accaduto dopo la fine del programma e il ritorno alla vita quotidiana.

Al centro dell’appuntamento condotto da Filippo Bisciglia quattro coppie: Sabrina e Giovanni, Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Bernadette e Diamante. Il bilancio è netto: tre storie restano finite, mentre per una coppia si avvicina addirittura il matrimonio.

Sabrina chiede scusa a Giovanni, ma spunta una vecchia chat

Uno dei confronti più attesi è stato quello tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, usciti separati da Temptation Island dopo sei anni di fidanzamento. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sabrina ha ammesso di aver sofferto dopo la separazione e ha chiesto scusa all'ex fidanzato per alcuni suoi comportamenti. Il clima, inizialmente disteso, è però cambiato quando è entrata in scena una vecchia chat che, secondo Sabrina, alimenterebbe dubbi sul comportamento di Giovanni.

Il confronto si è così nuovamente acceso e non ha portato a una riconciliazione: i due continuano le loro vite separatamente.

Sara e Gabriele, nuovo durissimo scontro

Nessun riavvicinamento neppure tra Sara e Gabriele. Il loro faccia a faccia si è trasformato rapidamente in uno scambio di accuse.

Sara ha contestato all'ex fidanzato il comportamento avuto dopo la trasmissione, accusandolo di aver rinnegato alcuni sentimenti e di averle lanciato frecciatine attraverso i social. Gabriele, dal canto suo, ha sostenuto di aver ormai voltato pagina.

Dopo sette anni di relazione, dunque, la rottura resta confermata e il confronto davanti a Bisciglia sembra aver aumentato ulteriormente le distanze.

Francesca chiude definitivamente con Danilo

Momenti intensi anche per Francesca e Danilo. Se lui ha ammesso di provare ancora qualcosa per la sua ex compagna, Francesca è apparsa molto più decisa.

La giovane ha spiegato di provare ormai soltanto affetto e di essere stanca di rincorrere una relazione che, a suo giudizio, non aveva più prospettive. Danilo non ha nascosto l'amarezza, ricordando di aver immaginato Francesca come la futura madre dei suoi figli.

Anche in questo caso, però, nessun ritorno di fiamma: la storia sembra definitivamente arrivata al capolinea.

Bernadette e Diamante, l'amore continua: preparativi per le nozze

La nota romantica della serata è arrivata da Bernadette e Diamante, unica delle quattro coppie protagoniste della puntata ad aver superato la prova del tempo.

I due hanno confermato di essere alle prese con i preparativi del matrimonio. Tra le questioni ancora da decidere c'è la location: la famiglia di Bernadette vorrebbe rispettare la tradizione celebrando le nozze nella chiesa del paese, mentre la coppia sogna una cerimonia vicino al mare, luogo simbolico della loro storia.

Per loro è arrivata anche una sorpresa dalla produzione di Temptation Island: il viaggio di nozze in regalo.

Temptation Island domina gli ascolti: 3,377 milioni e il 24% di share

A vincere, ancora una volta, è stato soprattutto Temptation Island. Il primo appuntamento di “Temptation Island e poi… e poi…” su Canale 5 ha conquistato 3.377.000 spettatori, raggiungendo il 24% di share.

Un risultato che conferma la forza del format anche dopo la conclusione dell'edizione estiva e dimostra come il pubblico continui a seguire con grande curiosità le vicende sentimentali dei protagonisti.

E non è ancora finita. Lo speciale è articolato in due appuntamenti: dopo le quattro coppie protagoniste della prima serata, restano ancora altre storie da raccontare. E soprattutto restano da scoprire quei “ribaltoni” anticipati da Filippo Bisciglia che nella prima puntata, di fatto, non si sono ancora materializzati.