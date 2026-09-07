Temptation Island torna su Canale 5, Bisciglia annuncia: «Ribaltoni clamorosi, il pubblico cambierà idea»

Dopo un'estate da record, Temptation Island torna questa sera, lunedì 7 settembre, in prima serata su Canale 5. Il reality dei sentimenti sarà protagonista di due appuntamenti speciali, il secondo previsto per il 14 settembre, nei quali il pubblico scoprirà che cosa è accaduto alle sette coppie della quattordicesima edizione dopo la fine del programma.

Un ritorno molto atteso dopo gli ascolti registrati durante l'estate, culminati con una puntata che ha raggiunto il 35,5% di share e quasi 4,5 milioni di telespettatori.

Bisciglia: «Ci saranno ribaltoni clamorosi»

Ad aumentare l'attesa ci ha pensato Filippo Bisciglia. Intervistato da AdnKronos, il conduttore ha anticipato che gli speciali riserveranno parecchie sorprese. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Quest'anno per la prima volta ci sono stati dei ribaltoni, ribaltoni anche clamorosi», ha raccontato Bisciglia, sottolineando come le novità potrebbero modificare anche il giudizio maturato dal pubblico durante le puntate estive.

«Secondo me ce ne saranno anche nel giudizio delle persone a casa. Potrebbero ricredersi su 2-3 storie, potrebbero cambiare idea su alcune coppie».

Il successo tra i giovanissimi

Bisciglia ha parlato anche dello straordinario successo ottenuto dal programma, ammettendo che numeri così importanti fanno piacere ma portano inevitabilmente anche un po' di pressione.

A renderlo particolarmente soddisfatto è soprattutto la crescita del pubblico più giovane: «La cosa che mi fa particolarmente felice di quest'anno è che è cresciuto ulteriormente il pubblico dei giovanissimi», ha spiegato il conduttore.

Un fenomeno che Bisciglia avrebbe constatato personalmente durante l'estate, incontrando ragazzi sempre più giovani che lo riconoscevano per strada.

Le critiche sui social e il caso Soraya

Non sono mancate, però, le polemiche. Durante la quattordicesima edizione alcuni telespettatori hanno contestato sui social l'atteggiamento di Bisciglia durante determinati falò, in particolare nei confronti di Soraya Sabetta.

Il conduttore respinge l'accusa di essersi schierato: «Non ho preso le parti: cercavo di fare domande». Bisciglia ha spiegato di aver cercato semplicemente di aiutare la protagonista a raccontare fino in fondo la propria storia, facendo anche riferimento alla sua esperienza personale.

«Lo rifarei un milione di volte», ha assicurato.

Cosa sarebbe successo dopo Temptation Island

Intanto circolano diverse indiscrezioni su ciò che verrà mostrato nei due speciali. L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni aveva già anticipato la presenza di numerosi colpi di scena.

Tra questi ci sarebbe un acceso confronto tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Secondo le anticipazioni circolate dopo le registrazioni, Alessandra Ciociola e Rosario Monetti sarebbero tornati insieme.

Un altro sviluppo riguarderebbe Gabriele Govoni: la tentatrice con cui avrebbe iniziato una relazione non sarebbe Giulia Colacchi, con la quale era stato comunque visto in vacanza, bensì Giada Alessandrini, protagonista durante il programma del confronto a tre con Alessandra e Rosario.

Appuntamento stasera su Canale 5

Il primo speciale di Temptation Island andrà dunque in onda questa sera, lunedì 7 settembre, su Canale 5, mentre il secondo appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre.

Due serate nelle quali verrà ricostruito ciò che è successo lontano dalle telecamere e si scoprirà quali coppie hanno resistito, quali hanno definitivamente preso strade diverse e, soprattutto, quali sono i «ribaltoni clamorosi» annunciati da Filippo Bisciglia.