GF Vip, Giaele De Donà ritrova l'amore: sui social le prime foto con il nuovo fidanzato

Sofia Giaele De Donà ha ritrovato l’amore. Dopo la conclusione del matrimonio con Bradford Beck, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver definitivamente voltato pagina e sui social ha condiviso i primi indizi della sua nuova relazione.

Le prime foto insieme

A raccontare la ritrovata serenità sentimentale è stata la stessa Giaele attraverso un carosello pubblicato su Instagram, nel quale ha raccolto alcuni dei momenti più belli dell’estate appena trascorsa.

Tra viaggi, vacanze e scorci suggestivi, non sono passate inosservate alcune immagini in compagnia di un uomo che sarebbe il suo nuovo fidanzato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La De Donà, almeno per il momento, ha scelto però di proteggerne l’identità. Nelle fotografie, infatti, il volto del nuovo compagno non viene mai mostrato.

In uno scatto i due sono insieme in automobile, con la mano di lui poggiata sulla gamba di Giaele. In un altro, invece, condividono un momento decisamente romantico davanti a un tramonto sul mare a Montecarlo.

«Sono una ragazza fortunata»

A confermare ulteriormente l'esistenza di una nuova relazione sono state alcune storie pubblicate dall'ex gieffina su Instagram.

Giaele ha mostrato un mazzo di fiori ricevuto dal fidanzato, raccontando che non si tratterebbe affatto di un episodio isolato. Le attenzioni dell'uomo sarebbero infatti così frequenti da aver incuriosito persino il suo vicino di casa.

«Ma posso chiederti come mai ricevi sempre fiori?», le avrebbe domandato il vicino. Alla risposta «Il mio fidanzato», l'uomo avrebbe replicato sorpreso: «E te li manda così di continuo? Wow, bravo, fagli i complimenti».

Una piccola scena di vita quotidiana che Giaele ha voluto condividere con i follower, aggiungendo soddisfatta: «Sono una ragazza fortunata!».

Il mistero sull'identità del nuovo compagno

Resta dunque da scoprire chi sia l'uomo che ha conquistato Sofia Giaele De Donà. Per ora l'ex protagonista del reality preferisce mantenere il riserbo e godersi la nuova storia lontano da un'eccessiva esposizione pubblica.

Le immagini pubblicate, però, sembrano lasciare pochi dubbi: dopo un periodo delicato della sua vita privata, Giaele ha ritrovato il sorriso e la serenità accanto a un nuovo amore.