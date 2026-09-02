Grande Fratello, ex gieffino accusato di violenza sessuale: avrebbe minacciato e legato una 29enne

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello nel 2010, è indagato dalla Procura di Treviso con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 29enne. Secondo quanto riportato dal Gazzettino e dalla Tribuna di Treviso, la giovane sarebbe stata minacciata con un coltello prima di subire la violenza.

Marin, 46 anni, imprenditore di Castelfranco Veneto, ha già alle spalle una condanna per percosse ai danni dell'ex compagna e risulta sotto processo per un'altra vicenda.

L'incontro nell'abitazione

I fatti al centro della nuova indagine risalirebbero allo scorso 7 maggio. Secondo la ricostruzione della Procura trevigiana, Marin avrebbe invitato nella propria abitazione una 29enne di sua conoscenza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una volta in casa, la situazione sarebbe precipitata. Al rifiuto della ragazza di bere qualcosa insieme, l'uomo l'avrebbe minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, per poi legarla utilizzando la cintura di un accappatoio e abusare sessualmente di lei.

Si tratta, è bene precisarlo, di accuse che dovranno essere verificate nel corso del procedimento e rispetto alle quali vale il principio della presunzione di innocenza.

Il video agli atti dell'inchiesta

Un elemento dell'indagine sarebbe rappresentato da un breve video registrato dalla stessa 29enne dopo i fatti e già acquisito dagli inquirenti. Nella registrazione Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto sessuale con la giovane, ma negherebbe che sia avvenuto attraverso l'uso della violenza.

La ragazza sarebbe poi riuscita a contattare un amico chiedendogli di raggiungerla per portarla via dall'abitazione. Anche quest'ultimo, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato minacciato da Marin con un'accetta.

La 29enne sarà sentita il 23 settembre

Un passaggio importante dell'inchiesta è previsto per il prossimo 23 settembre, quando la presunta vittima sarà ascoltata attraverso la formula dell'incidente probatorio.

Le sue dichiarazioni verranno così raccolte davanti al giudice e potranno essere utilizzate nell'eventuale futuro processo.

Mauro Marin divenne noto al grande pubblico nel 2010, quando vinse la decima edizione del Grande Fratello, imponendosi nella finale del reality di Canale 5.