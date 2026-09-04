Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast ufficiale: ecco i 18 concorrenti

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è ormai completo. Come rivelato da DavideMaggio, l'ultimo nome ad aggiungersi alla lista dei concorrenti della nona edizione è quello di Alessandro Varsi, già protagonista della prima edizione italiana di Too Hot To Handle.
Con il suo ingresso salgono così a 18 i concorrenti, nove uomini e nove donne, pronti a varcare la porta rossa. Un gruppo che mescola personaggi storici della televisione, protagonisti di reality, influencer, modelli e volti provenienti dai talent show.
Valeria Marini e Alex Belli tra i ritorni più attesi
Tra i nomi di maggiore richiamo spicca quello di Valeria Marini, veterana del reality e già concorrente del GF Vip in tre diverse edizioni.
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
Argomenti
Altro ritorno destinato a far discutere è quello di Alex Belli, tra i grandi protagonisti della sesta edizione. Per l'attore sarà un'esperienza diversa rispetto al passato anche sul piano personale, essendo nel frattempo diventato papà.
Non mancano altri personaggi che conoscono molto bene le dinamiche della Casa. Nel cast figurano infatti Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa.
Complessivamente sono sette i concorrenti che hanno già partecipato in passato al Grande Fratello, nelle versioni Nip o Vip.
Da Amici a Too Hot To Handle e Italia Shore
La nuova edizione punta anche su protagonisti provenienti da altri programmi televisivi e reality.
Oltre ad Alessandro Varsi, direttamente da Too Hot To Handle Italia, ci sarà Alessandro Roncaccia, conosciuto dal pubblico di Italia Shore.
Dal mondo di Amici arrivano invece Andreas Muller, vincitore del talent di Maria De Filippi, e Megan Ria.
Nel gruppo anche Giancarlo Danto, recentemente visto a The 50, e Giacomo Gallani, modello già apparso a Tu Si Que Vales.
Da Moreno Morello a Simone Annichiarico
Tra i volti televisivi più conosciuti ci sono Moreno Morello, per anni inviato di Striscia la Notizia, e il conduttore Simone Annichiarico.
Completano la componente femminile Michelle Masullo, deejay e volto televisivo recentemente apparso a Pechino Express, la modella Federica Morello e la creator Piera Meloni.
Grande Fratello Vip 2026, tutti i 18 concorrenti
Uomini
- Alessandro Roncaccia – protagonista di Italia Shore
- Alessandro Varsi – protagonista di Too Hot To Handle Italia
- Alex Belli – attore, ex concorrente del GF Vip 6
- Andreas Muller – ballerino, vincitore di Amici
- Giacomo Gallani – modello
- Giancarlo Danto – protagonista di The 50
- Jonathan Kashanian – volto tv, vincitore del Grande Fratello 5
- Moreno Morello – storico volto di Striscia la Notizia
- Simone Annichiarico – conduttore televisivo
Donne
- Carmen Di Pietro – showgirl, ex concorrente del GF Vip 2
- Federica Morello – modella
- Giulia Provvedi – cantante, ex concorrente del GF Vip 3
- Guendalina Tavassi – volto tv, ex concorrente del Grande Fratello 11
- Marina La Rosa – protagonista della prima edizione del Grande Fratello
- Megan Ria – ballerina ed ex allieva di Amici
- Michelle Masullo – deejay
- Piera Meloni – creator e influencer
- Valeria Marini – showgirl, già concorrente del GF Vip in tre edizioni
Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara dunque a ripartire puntando su un mix di veterani dei reality e personaggi più giovani, alcuni dei quali ancora poco conosciuti dal grande pubblico. Una combinazione studiata per creare nuove dinamiche nella Casa e alimentare il confronto tra generazioni diverse della televisione e dei social.