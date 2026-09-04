Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast ufficiale: ecco i 18 concorrenti

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è ormai completo. Come rivelato da DavideMaggio, l'ultimo nome ad aggiungersi alla lista dei concorrenti della nona edizione è quello di Alessandro Varsi, già protagonista della prima edizione italiana di Too Hot To Handle.

Con il suo ingresso salgono così a 18 i concorrenti, nove uomini e nove donne, pronti a varcare la porta rossa. Un gruppo che mescola personaggi storici della televisione, protagonisti di reality, influencer, modelli e volti provenienti dai talent show.

Valeria Marini e Alex Belli tra i ritorni più attesi

Tra i nomi di maggiore richiamo spicca quello di Valeria Marini, veterana del reality e già concorrente del GF Vip in tre diverse edizioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

Altro ritorno destinato a far discutere è quello di Alex Belli, tra i grandi protagonisti della sesta edizione. Per l'attore sarà un'esperienza diversa rispetto al passato anche sul piano personale, essendo nel frattempo diventato papà.

Non mancano altri personaggi che conoscono molto bene le dinamiche della Casa. Nel cast figurano infatti Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa.

Complessivamente sono sette i concorrenti che hanno già partecipato in passato al Grande Fratello, nelle versioni Nip o Vip.

Da Amici a Too Hot To Handle e Italia Shore

La nuova edizione punta anche su protagonisti provenienti da altri programmi televisivi e reality.

Oltre ad Alessandro Varsi, direttamente da Too Hot To Handle Italia, ci sarà Alessandro Roncaccia, conosciuto dal pubblico di Italia Shore.

Dal mondo di Amici arrivano invece Andreas Muller, vincitore del talent di Maria De Filippi, e Megan Ria.

Nel gruppo anche Giancarlo Danto, recentemente visto a The 50, e Giacomo Gallani, modello già apparso a Tu Si Que Vales.

Da Moreno Morello a Simone Annichiarico

Tra i volti televisivi più conosciuti ci sono Moreno Morello, per anni inviato di Striscia la Notizia, e il conduttore Simone Annichiarico.

Completano la componente femminile Michelle Masullo, deejay e volto televisivo recentemente apparso a Pechino Express, la modella Federica Morello e la creator Piera Meloni.

Grande Fratello Vip 2026, tutti i 18 concorrenti

Uomini

Alessandro Roncaccia – protagonista di Italia Shore

Alessandro Varsi – protagonista di Too Hot To Handle Italia

Alex Belli – attore, ex concorrente del GF Vip 6

Andreas Muller – ballerino, vincitore di Amici

Giacomo Gallani – modello

Giancarlo Danto – protagonista di The 50

Jonathan Kashanian – volto tv, vincitore del Grande Fratello 5

Moreno Morello – storico volto di Striscia la Notizia

Simone Annichiarico – conduttore televisivo

Donne

Carmen Di Pietro – showgirl, ex concorrente del GF Vip 2

Federica Morello – modella

Giulia Provvedi – cantante, ex concorrente del GF Vip 3

Guendalina Tavassi – volto tv, ex concorrente del Grande Fratello 11

Marina La Rosa – protagonista della prima edizione del Grande Fratello

Megan Ria – ballerina ed ex allieva di Amici

Michelle Masullo – deejay

Piera Meloni – creator e influencer

Valeria Marini – showgirl, già concorrente del GF Vip in tre edizioni

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara dunque a ripartire puntando su un mix di veterani dei reality e personaggi più giovani, alcuni dei quali ancora poco conosciuti dal grande pubblico. Una combinazione studiata per creare nuove dinamiche nella Casa e alimentare il confronto tra generazioni diverse della televisione e dei social.