Temptation Island, ascolti boom per l'ultimo speciale: Canale 5 batte Montalbano

Temptation Island continua a confermarsi uno dei programmi più forti della programmazione di Canale 5. Anche il secondo e ultimo appuntamento con Temptation Island e poi… e poi…, andato in onda lunedì 14 settembre, ha conquistato la prima serata televisiva.

Lo speciale dedicato alle coppie protagoniste della quattordicesima edizione del reality ha raccolto 2 milioni e 945mila spettatori, raggiungendo il 20,2% di share e superando nettamente la concorrenza di Rai 1.

Temptation Island supera Il Giovane Montalbano

Su Rai 1 la replica de Il Giovane Montalbano 2 si è fermata a 2 milioni e 416mila spettatori, pari al 16,7% di share. Un risultato che consegna quindi a Canale 5 la vittoria della serata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il dato dello speciale assume ancora maggiore rilievo se confrontato con quello ottenuto lo scorso anno. Il secondo appuntamento del 2025 aveva infatti raggiunto circa 3 milioni di telespettatori, ma con uno share del 18,5%: quest'anno la platea è leggermente inferiore in valori assoluti, mentre la percentuale sale al 20,2%.

Ancora più forte era stato il risultato del primo speciale di questa edizione: lunedì scorso Temptation Island e poi… e poi… aveva conquistato 3 milioni e 377mila spettatori e il 24% di share.

Iris e Andrea, la rottura è definitiva

Sul fronte delle coppie, uno degli epiloghi più attesi riguardava Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli. Dopo essersi presentati insieme all'appuntamento del mese successivo alla conclusione del programma, con Andrea che aveva regalato alla fidanzata anche un anello come simbolo del loro amore, tra i due la storia è definitivamente finita.

Un finale che ha sorpreso parte del pubblico, soprattutto dopo i segnali di riavvicinamento mostrati immediatamente dopo l'esperienza nel villaggio.

Alessandra e Rosario, arrivano le rose rosse

Situazione decisamente diversa per Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. Durante lo speciale Rosario ha sorpreso Alessandra presentandosi con un enorme mazzo di rose rosse, regalando uno dei momenti più romantici della puntata.

Cristian ammette il tradimento e chiede scusa a Soraya

Non sono mancati i colpi di scena neppure nella vicenda tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino.

Cristian ha infatti ammesso di aver tradito Soraya durante la loro relazione. Successivamente è arrivato anche un video nel quale il protagonista di Temptation Island ha rivolto pubblicamente le proprie scuse alla sua ex fidanzata.

Confessioni, rotture e tentativi di riavvicinamento hanno così accompagnato l'ultimo capitolo televisivo di un'edizione che, anche dopo la conclusione del viaggio nei sentimenti, ha continuato ad attirare l'attenzione del pubblico.

Gli altri programmi della serata

Alle spalle di Canale 5 e Rai 1, Rai 3 con Lo Stato delle Cose ha ottenuto 1 milione e 31mila spettatori con il 7,8% di share. The Protégé su Italia 1 ha raggiunto 798mila spettatori e il 5,1%, mentre La Torre di Babele su La7 ha raccolto 716mila spettatori con il 4,3%.

Più indietro Boston Blue su Rai 2, con 582mila spettatori e il 3,8%, e Quarta Repubblica su Rete 4, seguito da 512mila spettatori con il 4,4%. Sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 400mila spettatori e il 3,4%, mentre su Tv8 Django Unchained si è fermato a 219mila spettatori con l'1,8%.