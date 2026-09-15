Temptation Island, Cristian Mascolino e Nicole Cena si frequentano ancora: chi è lei e il suo ex famoso

La storia tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino è ormai definitivamente archiviata, ma dall’ultima puntata di Temptation Island… e poi… e poi…, andata in onda lunedì 14 settembre, è arrivata una conferma destinata a riaccendere il gossip: Cristian continua a frequentare Nicole Cena, la single conosciuta durante il reality di Canale 5.

Una conoscenza iniziata dopo l’uscita dal villaggio e che, nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una possibile crisi, non si è interrotta.

Soraya e Cristian, una storia ormai chiusa

Nel nuovo confronto, i due ex fidanzati hanno ripercorso quanto accaduto dopo Temptation Island. Soraya ha raccontato di avere scoperto che Cristian l’avrebbe tradita già prima della partecipazione al programma, circostanza ammessa dallo stesso giovane. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Dal canto suo, Soraya ha confermato quanto accaduto con Dimitri, il tentatore al quale si era avvicinata nel villaggio: tra i due, dopo il programma, c’è stato anche un rapporto fisico, ma la frequentazione è terminata.

Nonostante accuse, recriminazioni e momenti di tensione, dalle parole di entrambi è apparso evidente che non ci siano più margini per ricostruire la loro relazione.

Cristian conferma: la frequentazione con Nicole continua

A incuriosire il pubblico è stato soprattutto ciò che Cristian ha raccontato sulla sua attuale vita sentimentale.

Dopo la fine della relazione con Soraya, Mascolino aveva infatti iniziato a conoscere Nicole Cena, una delle tentatrici dell’edizione 2026 di Temptation Island. Una frequentazione già rivelata nel corso dell’appuntamento “un mese dopo” e che è proseguita anche durante l’estate.

Nelle settimane successive erano circolate indiscrezioni su una possibile fase di difficoltà tra i due. Adesso, invece, è stato lo stesso Cristian a confermare che lui e Nicole continuano a sentirsi e frequentarsi.

Nessuna ufficializzazione di un vero e proprio fidanzamento, almeno per il momento, ma la conoscenza nata dopo Temptation Island sembra dunque essere andata ben oltre una semplice parentesi estiva.

Chi è Nicole Cena

Ma chi è la ragazza che sta frequentando l’ex fidanzato di Soraya? Nicole Cena ha 22 anni ed è originaria di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Modella e content creator, si è avvicinata molto giovane al mondo dello spettacolo e dei concorsi di bellezza.

Nel suo curriculum figurano diversi riconoscimenti, tra cui le fasce di Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro. Nel 2025 ha inoltre raggiunto la Top 25 di Miss Mondo Italia.

Temptation Island non rappresenta la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Nicole aveva già partecipato a Ciao Darwin, nella sfida tra Teen e Milf, ed era apparsa a Scherzi a Parte come complice nello scherzo organizzato ai danni di Francesca Barra. Nel suo percorso televisivo figura anche un'esperienza al GialappaShow.

Nicole e l'ex famoso di Amici

Prima di finire al centro del gossip per la frequentazione con Cristian, Nicole Cena era stata legata sentimentalmente a Dennis Rizzi, cantante conosciuto dal pubblico con il nome d’arte Deddy durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2020-2021.

Della relazione non sono noti molti dettagli. Le ultime tracce pubbliche della coppia risalgono all’estate del 2025, quando i due avevano condiviso sui social alcuni momenti di una vacanza in Egitto.

Oggi, però, l’attenzione è tutta sulla conoscenza con Cristian. Quello che inizialmente sembrava uno dei tanti flirt nati dopo Temptation Island ha superato l’estate. E la conferma arrivata dallo stesso Mascolino riporta inevitabilmente Nicole al centro delle curiosità del pubblico del reality.