Temptation Island, Alessandra e Rosario tornano insieme: fiori e un ciondolo cancellano la crisi

Sembrava dovesse essere l'ennesimo confronto destinato a concludersi tra lacrime e incomprensioni. Invece, per Alessandra e Rosario, protagonisti di una delle relazioni più tormentate dell'ultima edizione di Temptation Island, è arrivato un finale completamente diverso.

A quasi due mesi dalla conclusione del loro percorso nel programma, i due si sono ritrovati faccia a faccia nello speciale Temptation Island e poi… e poi…. E quella che inizialmente sembrava una separazione ormai definitiva si è trasformata nella possibilità di ricominciare insieme.

Alessandra: «Adesso vengo prima io»

Davanti a Filippo Bisciglia, Alessandra ha raccontato di aver ritrovato un proprio equilibrio durante il periodo trascorso lontano da Rosario. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ha ammesso che lui non ha mai interrotto completamente i rapporti, mantenendo i contatti anche con la sua famiglia. Ma, secondo Alessandra, questo non era sufficiente: da una persona ancora innamorata si sarebbe aspettata un gesto più deciso per riconquistarla.

La ragazza ha anche riconosciuto di aver commesso degli errori durante la relazione, pur ritenendo maggiori le responsabilità del compagno.

L'arrivo di Rosario riapre tutte le ferite

La tranquillità mostrata inizialmente da Alessandra è però svanita quando Rosario si è seduto accanto a lei.

Il ragazzo ha spiegato di aver rispettato la decisione dell'ex compagna di prendere le distanze, cercandola soltanto occasionalmente. Poi ha raccontato di essere partito per un breve viaggio dopo averla avvertita.

Una scelta che Alessandra non ha nascosto di aver vissuto male. Lei, durante la settimana di vacanza a disposizione, aveva infatti preferito restare con i genitori e avrebbe voluto vedere da Rosario un atteggiamento simile.

Rosario lascia il confronto, Alessandra scoppia in lacrime

Il momento più difficile arriva quando Rosario chiede improvvisamente di allontanarsi. Alessandra interpreta immediatamente quel gesto come la conferma che tra loro sia davvero tutto finito e scoppia in lacrime. Una scena che sembra riportarla alle sofferenze vissute durante Temptation Island.

Ma è proprio a quel punto che arriva la sorpresa. Rosario ritorna con un mazzo di fiori. Il clima cambia completamente e Alessandra comprende che dietro quell'uscita improvvisa non c'era la volontà di chiudere il rapporto.

Il ciondolo e la decisione di riprovarci

Rosario racconta di aver capito quanto Alessandra fosse importante per lui quando la ragazza era andata a Milano. La possibilità che potesse trasferirsi definitivamente lontano da lui gli avrebbe fatto vedere il loro rapporto sotto una luce diversa.

Poi arriva un secondo gesto: un ciondolo che Rosario mette al collo di Alessandra, simbolo della volontà di lasciarsi alle spalle la crisi e provare a ricostruire la relazione.

Dalle lacrime si passa così ai sorrisi. Dopo settimane di distanza, Alessandra e Rosario scelgono di concedersi una nuova possibilità.

Una delle storie più discusse dell'edizione

Il loro percorso era stato tra i più movimentati di Temptation Island. Alessandra aveva chiesto per due volte un falò di confronto anticipato, ricevendo altrettanti rifiuti da Rosario, prima di arrivare al confronto conclusivo.

La loro relazione aveva inoltre generato numerose discussioni sui social, tra meme, critiche e dubbi sull'autenticità di alcuni momenti televisivi. Anche il particolare falò a tre era diventato uno degli episodi più commentati della stagione.

Lo stesso epilogo potrebbe continuare a dividere il pubblico tra chi crede nella ritrovata sintonia della coppia e chi considera alcuni passaggi eccessivamente costruiti per la televisione.

Una cosa, però, è certa: dopo essere sembrati definitivamente al capolinea, Alessandra e Rosario escono dal programma ancora insieme, diventando una delle poche coppie dell'edizione ad aver scelto di riprovarci.