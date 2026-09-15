Temptation Island, Cristian e Soraya al confronto finale: spuntano tradimenti, chat e nuove frequentazioni

Il percorso di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta a Temptation Island arriva a un nuovo confronto. Nella puntata del 14 settembre, i due ex fidanzati sono tornati a parlare della fine della loro relazione, durata quasi due anni, facendo emergere nuovi particolari su quanto sarebbe accaduto durante e dopo la loro partecipazione al programma.

A introdurre le nuove rivelazioni sono stati alcuni filmati registrati dai due nel corso dell'estate e inviati alla produzione.

Soraya e la scoperta dei presunti tradimenti

All'inizio di agosto Soraya avrebbe scoperto che Cristian l'avrebbe tradita più volte nel corso della loro relazione e durante la convivenza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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A farle conoscere la vicenda sarebbero state alcune chat ricevute da una persona vicina a una delle ragazze che Cristian avrebbe frequentato.

Soraya ha raccontato di avere successivamente affrontato l'ex fidanzato e, secondo la sua versione, Cristian avrebbe ammesso di aver avuto diversi rapporti con altre donne durante la loro storia.

Tra gli episodi riferiti dalla giovane ci sarebbe anche il corteggiamento di una donna più grande di lui. Sempre secondo quanto raccontato da Soraya, Cristian non sarebbe stato in grado di indicare con precisione il numero dei tradimenti.

Cristian: «Le chat sono state fatte arrivare ai blogger»

Nel corso del confronto Cristian ha fornito una versione diversa su quanto accaduto dopo la scoperta delle conversazioni.

Secondo il ragazzo, sarebbe stata Soraya a fare in modo che le chat arrivassero ad alcuni blogger, contribuendo così alla diffusione sul web della vicenda relativa ai presunti tradimenti.

Un'accusa alla quale Soraya ha replicato durante il faccia a faccia.

Il confronto tra i due si è fatto particolarmente acceso. «Non mi costringere ad alzare l'asticella di questo confronto. Ti consiglio di non affrontarlo in questo modo», ha detto Cristian rivolgendosi alla sua ex fidanzata.

La rivelazione su Soraya e Dimitri

Cristian ha poi parlato di quanto sarebbe accaduto a Soraya dopo la conclusione della loro esperienza nel programma.

Secondo il suo racconto, la giovane avrebbe avuto una frequentazione di natura fisica con l'ex tentatore Dimitri Hristov.

«Piangevi perché io stavo con Nicole e invece pochi giorni prima eri stata con Dimitri», ha affermato Cristian nel corso del confronto.

Prima di chiudere il faccia a faccia, il ragazzo ha aggiunto: «Io ti sto ancora salvaguardando, Soraya. Chiudiamo qua il confronto».

Le ultime parole di Cristian

Dopo le accuse reciproche, il confronto si è avviato verso la conclusione. Cristian ha infine parlato del rapporto che, nonostante la separazione e quanto accaduto negli ultimi mesi, ritiene ancora esistente tra lui e Soraya.

«Io so che noi ci vogliamo un mondo di bene l'uno con l'altra. Non sembra, ma è così», ha dichiarato.

Si chiude così un nuovo capitolo della storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, iniziata davanti alle telecamere di Temptation Island e proseguita, anche dopo il programma, tra nuove rivelazioni e accuse reciproche.