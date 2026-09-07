Temptation Island, come sta Soraya dopo la rottura con Cristian: «Ho lasciato andare ciò che non mi apparteneva più»

Soraya Sabetta è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Entrata nel villaggio insieme al fidanzato Cristian Mascolino, la 23enne ha vissuto un percorso che ha progressivamente messo in crisi la loro relazione.

Durante l’esperienza televisiva Soraya si è infatti avvicinata al single Dimitri, con il quale ha instaurato una crescente complicità. Parallelamente, il rapporto con Cristian si è fatto sempre più difficile, fino alla decisione finale: lasciare il programma da sola e mettere fine alla loro storia dopo quasi due anni insieme.

Soraya racconta come sta dopo la rottura

A distanza di tempo dall'esperienza a Temptation Island, Soraya è tornata a parlare della sua vita e soprattutto del momento di profondo cambiamento affrontato dopo la separazione da Cristian. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Lo ha fatto rispondendo alle domande dei follower attraverso un box pubblicato su Instagram. Alla domanda se oggi si senta felice, Soraya ha spiegato di aver attraversato una fase tutt'altro che semplice.

«I periodi di cambiamento non sono mai facili, ma è stato proprio il non avere più la terra sotto i piedi a farmi sentire davvero viva. Mi sono fermata a interrogarmi su me stessa, su ciò che volevo migliorare, su ciò che desideravo diventare e, soprattutto, su ciò che meritavo davvero».

Parole che sembrano inevitabilmente richiamare anche la conclusione della relazione con Cristian e tutto ciò che è accaduto dopo il reality.

«Ho lasciato andare ciò che non mi apparteneva più»

Soraya ha poi raccontato come le difficoltà affrontate abbiano finito per trasformarsi in uno stimolo per ripartire.

«Tutto questo, invece di togliermi energia, mi ha dato una nuova carica. Ogni cosa che ho attraversato, anche quella più difficile, mi è servita per cambiare pelle, lasciare andare ciò che non mi apparteneva più e ritrovare una versione di me più consapevole, più forte».

Per la 23enne, dunque, la fine della storia con Cristian sembra aver segnato l'inizio di una nuova fase personale, vissuta con maggiore consapevolezza e con il desiderio di guardare avanti.

E anche sul fronte televisivo potrebbero esserci presto importanti novità: dopo Temptation Island, infatti, Soraya Sabetta sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo in una nuova veste.