Temptation Island, Soraya non perdona Cristian: la durissima frecciata dopo i tradimenti

Il clima tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sembra farsi sempre più teso. Dopo la rottura maturata al falò di confronto, nelle ultime ore sono arrivati nuovi segnali social che fanno pensare a rapporti tutt’altro che distesi tra i due ex fidanzati.

Le indiscrezioni sui presunti tradimenti di Cristian

Nei giorni scorsi erano circolate alcune indiscrezioni relative a presunti tradimenti di Cristian, dopo la diffusione di chat che il 28enne romano avrebbe avuto con altre ragazze prima della partecipazione al programma.

Secondo alcune segnalazioni diventate rapidamente virali sul web, Cristian avrebbe successivamente confessato tutto a Soraya, ammettendo di aver avuto contatti con altre ragazze. Una ricostruzione che, al momento, non risulta confermata direttamente dai due interessati.

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A far aumentare i sospetti era stato però un gesto della ragazza: Soraya aveva eliminato dal proprio profilo Instagram le storie in evidenza dedicate alla coppia. Fino a quel momento aveva scelto di conservarle, nonostante la relazione fosse terminata durante Temptation Island.

Il like di Soraya contro l’ex

Nelle ultime ore è arrivato un altro episodio destinato a far discutere. Alcuni utenti hanno infatti notato che Soraya ha messo “mi piace” a un lungo post pubblicato su X particolarmente critico nei confronti di Cristian.

Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto perché allo stesso contenuto è arrivato anche il like di Dimitri, l’ex tentatore che durante l’esperienza nel villaggio si era mostrato molto vicino a Soraya.

Cristian smette di seguire Soraya

La risposta social di Cristian Mascolino non si sarebbe fatta attendere. Poco dopo, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha smesso di seguire Soraya su Instagram.

Un unfollow che, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e il like della ragazza al post contro di lui, rappresenta un ulteriore segnale della distanza che si sarebbe creata tra i due.

Soraya: «Chi vive fidandosi muore tradito»

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore Soraya ha pubblicato una foto contenente una frase che sembra avere il sapore di una nuova frecciata all’ex fidanzato:

«Chi vive fidandosi muore tradito».

Parole molto nette che, alla luce delle indiscrezioni circolate sui presunti tradimenti di Cristian, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei follower. Soraya non ha fatto il nome dell’ex né ha spiegato a chi fosse rivolto il messaggio, ma la tempistica della pubblicazione ha alimentato le interpretazioni.

Dopo la cancellazione delle storie di coppia, il like al post contro Cristian e l’unfollow arrivato da parte di Mascolino, la frase condivisa da Soraya aggiunge così un nuovo tassello a una vicenda social che sembra diventare sempre più tesa.

Resta da capire se uno dei due deciderà a questo punto di intervenire apertamente per raccontare la propria versione e chiarire definitivamente cosa sia accaduto dopo Temptation Island.