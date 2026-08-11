Temptation Island, Cristian confessa i tradimenti a Soraya: «Piangeva disperato, è andato con almeno tre ragazze»

Nuovi retroscena sulla fine della storia tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, una delle coppie che ha fatto parlare maggiormente il pubblico di Temptation Island. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sui social sono apparse alcune conversazioni che alimentano i sospetti su presunti tradimenti durante la loro relazione, durata circa un anno e otto mesi.

A diffondere gli screenshot è stata Deianira Marzano (clicca QUI per leggere le chat) che ha pubblicato una chat attribuita a Cristian e a una donna rimasta anonima. I messaggi risalirebbero al 14 gennaio 2025, periodo nel quale Cristian e Soraya erano ancora fidanzati e, secondo quanto ricostruito, già conviventi.

La proposta di un incontro lontano da occhi indiscreti

Dalla conversazione divulgata sui social sarebbe proprio Cristian a contattare per primo la donna, conosciuta in un locale. Dopo alcuni messaggi iniziali, il tono della chat cambia.

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«Stavo pensando, in realtà è già da un po' che ci penso: ti andrebbe di vederci una volta?», avrebbe scritto Mascolino.

A rendere particolarmente significativa la conversazione è soprattutto la frase successiva: «Ovviamente non diremo a nessuno questa cosa, se mai accadesse».

La donna appare sorpresa e gli chiede anche spiegazioni su un'altra sua conoscente con la quale pensava Cristian avesse avuto un interesse. Lui avrebbe ammesso che tra i due era stata ipotizzata la possibilità di vedersi, precisando però che l'incontro non sarebbe mai avvenuto.

Cristian torna quindi sulla sua proposta e insiste: «Ancora non mi hai risposto però eh».

La conversazione resa pubblica si interrompe a questo punto. Non ci sono dunque elementi per stabilire se tra Cristian e la donna ci sia stato effettivamente un incontro. I messaggi mostrerebbero però la volontà di organizzarlo mantenendo la cosa riservata.

Il retroscena sulla confessione a Soraya

Le indiscrezioni non finiscono qui. Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, qualche settimana fa Cristian avrebbe incontrato nuovamente Soraya e, durante il confronto, avrebbe ammesso di averla tradita.

Sempre secondo la ricostruzione di Pugnaloni, Mascolino sarebbe scoppiato in lacrime durante l'incontro e avrebbe confessato il coinvolgimento con più donne.

«Lui ha confessato tutto e piangeva disperato. Ci sono almeno tre ragazze con cui si è sentito e con cui è andato», è il retroscena riferito dall'esperto di gossip.